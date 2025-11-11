 Kęstutis Budrys susitiko su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai

Kęstutis Budrys susitiko su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai

2025-11-11 06:56
ELTOS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį Vašingtone susitiko su naujai paskirtu Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale, skelbia ministerija.

Kęstutis Budrys.
Kęstutis Budrys. / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak Užsienio reikalų ministerijos (URM), susitikimo metu K. Budrys informavo JAV atstovą apie besitęsiančius oro erdvės pažeidimus meteorologiniais balionais, taip pat besitęsiančius nelegalios migracijos srautus, ir pabrėžė, kad Baltarusijos veiksmai yra tyčiniai ir priešiški.

Teigiama, kad taip pat buvo aptartas Baltarusijos įgalinantis vaidmuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste.

„Nepaisant visų priemonių, kurių ėmėsi Lietuva, bei tarptautinio spaudimo, Baltarusijos režimas tęsia hibridines atakas prieš Lietuvą, taip keldamas grėsmę tarptautinės aviacijos saugumui ir didindamas įtampą regione, todėl ypač svarbu didinti spaudimą režimui, toliau stiprinti sankcijas“, – pranešime cituojamas K. Budrys.

URM vadovas padėkojo J. Coale už išreikštą JAV solidarumą su Lietuva Baltarusijos hibridinės atakos kontekste.

ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Šiame straipsnyje:
užsienio reikalų ministras
Kęstutis Budrys
Johnas Coale
specialus pasiuntys
JAV
baltarusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų