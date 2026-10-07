Budrys susitiko su Lietuvos verslo atstovais: aptarė ekonominės diplomatijos prioritetus

Kaip praneša ministerija, susitikimo metu K. Budrys pakvietė verslo bendruomenę siūlyti papildomas investicijų, technologinės partnerystės bei naujų rinkų atvėrimo ir tiekimo grandinių iniciatyvas, kurios galėtų tapti politinio dialogo dalimi Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027-aisiais.
„Viena svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais temų, pasak K. Budrio, bus ekonominis saugumas. Ministro teigimu, svarbu ne tik užtikrinti strategiškai reikšmingų investicijų patikrą, bet ir stiprinti atsparias bei patikimas tiekimo grandines, mažinti priklausomybes nuo nepatikimų partnerių ir sudaryti sąlygas verslui saugiai veikti sparčiai kintančioje geopolitinėje aplinkoje“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime.
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, ekonominis saugumas yra nacionalinio saugumo dalis. Dėl to, anot jo, verslas privalo tapti integrali mūsų šalies diplomatijos dalis.
„Strateginės partnerystės turi padėti užtikrinti atsparias tiekimo grandines, prieigą prie kritinių technologijų ir investicijas. Verslas turi būti integrali ekonominės diplomatijos dalis, formuojant prioritetus, rengiant vizitus, mezgant tarptautines partnerystes ir kuriant Lietuvos įvaizdį“, – teigė K. Budrys.
Susitikime taip pat aptartos transatlantinio ekonominio bendradarbiavimo ir konkurencingos verslo aplinkos kūrimo galimybės, taip pat derybos dėl Daugiametės finansinės programos.
Kaip teigiama, verslo atstovai kartu su ministru diskutavo ir apie tai, kokios galimybės Lietuvos verslui atvertų ES plėtra bei Ukrainos prisijungimas prie jos.
ELTA primena, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 m. pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą.
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