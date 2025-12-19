Auštrevičius kirto valdantiesiems: situacija apgailėtina

– Ką tokia rezoliucija duoda Lietuvai?
– Tai Europos Parlamento pripažinimas, kad visos hibridinės atakos prieš Lietuvą yra atakos prieš visą Europą. Rezoliucija apima ne tik solidarumą, bet ir įsipareigojimą veikti adekvačiai, proporcingai ir ieškoti kuo greitesnio atsako. Pripažinus, kad tai kelia grėsmę civilinei aviacijai, žmonėms, ekonomikai ir visam regionui, tampa aišku, jog negalime delsti ir turime sutelkti atsakomuosius veiksmus. Europa turi pasiūlyti ne tik Europos Komisijos, bet ir kitų agentūrų pagalbą, kad Lietuvos išorinė siena būtų apsaugota kuo geriau.
– Europos Komisija ir „Frontex“ paragintos remti Lietuvos sienų ir oro erdvės stebėjimo stiprinimą. Kokios pagalbos tikimasi?
– Tikimasi, kad Lietuvos valdžia pateiks aiškiai suformuluotus ir pagrįstus prašymus. Kalbama apie oro erdvės stebėseną, taip pat apie geresnį sausumos sienos stebėjimą. Pagalba turėtų apimti techninę įrangą, investicijas ir ekspertų įsitraukimą. Specialistai galėtų atvykti į Lietuvą trumpesniam ar ilgesniam laikui ir padėti pasieniečiams bei oro erdvę stebinčioms karinėms pajėgoms efektyviau vykdyti savo funkcijas.
Tai apgailėtina situacija.
– Kodėl tokios rezoliucijos vis dar neturime priėmę Seime? Ar tai nėra pirmas atvejis, kai Europa dėl Lietuvos veikia greičiau nei pati Lietuva ?
– Tai apgailėtina situacija. Šiuo metu valdantieji nepajėgia vykdyti konstruktyvaus darbo, o politinis chaosas kelia grėsmę tiek vidaus, tiek išoriniam stabilumui. Dėl to Lietuva negali adekvačiai reaguoti į susidariusią situaciją. Džiugina tai, kad Europos Parlamentas sureagavo laiku – visa Lietuvos delegacija iš pagrindinių politinių partijų teikė šį pasiūlymą, dalyvavo derybose ir pasiekė rezultatą: rezoliuciją parėmė beveik 440 parlamentarų. Vis dėlto be konkrečių veiksmų Lietuvoje ši rezoliucija liks tik kvietimu.
– Matant, kad Jungtinių Amerikos Valstijų ir Baltarusijos santykiai šyla, kyla klausimas, ar tokia rezoliucija tikrai bus priimta Lietuvoje. Kokias diplomatines pasekmes tai galėtų turėti?
– Lietuvoje politikai linkę daug kalbėti apie grėsmes ir kviestis paramos, tai suprantama, tačiau dažnai tai lieka tik žodžiai. Politikoje labai svarbu savo pozicijas patvirtinti rašytiniais, taip pat ir teisinio pobūdžio dokumentais. Kai jų nėra, žinutės partneriams tampa neaiškios. Todėl rezoliucijų ir kitų teisinių dokumentų priėmimas yra būtinas. Lietuvos politikai turėtų imtis konkrečių veiksmų, nes priešingu atveju daug kalbama apie grėsmes, tačiau realiai joms nepasiruošiama ir viskas baigiasi žodžių karu. Savo pozicijas būtina kuo greičiau įtvirtinti dokumentais, nesidairant į šalis.
