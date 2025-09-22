Arnoldas Pikžirnis: sprendimas palikti demokratus brendo, aktyvios politinės veiklos neplanuoju

„Sprendimas brendo pakankamai ilgai. Diskusijų partijoje buvo įvairių, nuomonių išsiskyrimų buvo įvairių, bet tikrai tai pirmiausia susiję su tuo, kad nebeplanuoju dalyvauti jokiuose rinkimuose ateityje. Tad toks natūralus ganėtinai ilgo etapo uždarymas“, – BNS pirmadienį sakė A. Pikžirnis.
Apie jo sprendimą anksčiau BNS patvirtinęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis sakė, kad A. Pikžirnis tai turbūt padarė siekdamas išsaugoti viceministro pareigas naujojoje koalicijoje.
Politikas taip pat sakė įtariantis, kad A. Pikžirnis stos į Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), kuriai dabar priklauso energetikos ministro portfelis.
Paklaustas, ar ketina jungtis prie LSDP, viceministras teigė: „Toliau aktyvios politinės veiklos tikrai neplanuoju.“
Jis teigė nesulaukęs pasiūlymo tęsti darbo naujoje Vyriausybėje, nors joje energetikos ministru turėtų likti dirbti Žygimantas Vaičiūnas.
„Priklauso nuo daugelio aplinkybių. Palaukime, kas bus ministras, palaukime priesaikos ir jeigu sutarsime dėl darbų, kuriuos reikia padaryti, visko gali būti“, – kalbėjo A. Pikžirnis.
„Kur manęs reikės valstybei, tai, kiek galėsiu, tai atsiliepsiu“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ paliko ir Energetikos ministerijos kanclerė Rasa Kiūdytė. Ji BNS sakė, kad šis sprendimas nesusijęs su darbu Energetikos ministerijoje.
Praėjusių metų pabaigoje demokratams su socialdemokratais ir „Nemuno aušra“ sudarius valdančiąją koaliciją, partijai buvo priskirta atsakomybė už Energetikos ministeriją.
Tačiau vasarą šiai koalicijai subyrėjus ir sudarius naują, atsakomybė už Energetikos ministeriją iš pradžių teko „Nemuno aušrai“, o prezidentui Gitanui Nausėdai siekiant ministru išlaikyti Ž. Vaičiūną, galiausiai – Lietuvos socialdemokratų partijai.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pirmadienį pateikė Ž. Vaičiūno kandidatūrą į ministrus.
