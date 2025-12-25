Demokratai siūlo apriboti galimybę į Seimo kontrolierius skirti politinius bendražygius

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovė, Seimo narė Jekaterina Rojaka registravo Seimo kontrolierių įstatymo pataisas, kuriomis siekiama įtvirtinti šios institucijos politinį neutralumą.
„Seimo kontrolierius negali būti politinių susitarimų ar partinio lojalumo tąsa. Politiniai bendražygiai neturi eiti šių pareigų, nes tai kompromituoja pačią instituciją ir kelia pagrįstų abejonių dėl jos sprendimų nepriklausomumo. Jei norime realaus pasitikėjimo valstybe, Seimo kontrolierių skyrimas turi būti maksimaliai depolitizuotas“, – frakcijos pranešime sakė J. Rojaka.
Pataisomis siūloma, kad Seimo kontrolieriumi gali būti skiriamas tik toks asmuo, kuris iki jo kandidatūros pateikimo parlamente dienos pastaruosius penkerius metus nebuvo valstybės politiku.
Taip pat norima nustatyti, jog Seimo kontrolierius negali būti politinių partijų nariu, savarankišku politinės kampanijos dalyviu, savarankiškų politinės kampanijos dalyvių nariu ar rėmėju, dalyvauti politinių partijų, savarankiškų politinės kampanijos dalyvių susirinkimuose ar kitokiuose viešuose veiksmuose, kuriais reiškiamos politinės nuostatos ar politiniai reikalavimai arba tiesiogiai remiama politinė partija, savarankiškas politinės kampanijos dalyvis.
Jeigu kontrolieriumi būtų paskirtas asmuo, priklausantis partijai, jis privalėtų prieš prisiekdamas sustabdyti narystę ir veiklą partijoje iki savo kadencijos pabaigos, taip pat nutraukti narystę ir veiklą visuomeniniuose rinkimų komitetuose.
Demokratai siūlo įstatymu įtvirtinti, kad Seimo kontrolieriams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jo sprendimams.
J. Rojakos teigimu, Lietuva jau taiko aukštus politinio neutralumo standartus kitiems ombudsmenams.
„Vaiko teisių apsaugos ir žvalgybos kontrolieriams politinio neutralumo reikalavimai ir penkerių metų vadinamasis atvėsimo laikotarpis jau galioja. Tai yra tarptautinė praktika, kurią turime nuosekliai taikyti visiems Seimo kontrolieriams – ypač tiems, kurie vertina valdžios sprendimus žmogaus teisių požiūriu“, – tvirtino parlamentarė.
Pasak Demokratų frakcijos nario Luko Savicko, Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko teikimas Seimo kontroliere skirti partijos bičiulę atskleidė sisteminę problemą, kai konkrečios pozicijos politizuojamos.
„Seimo kontrolierius privalo tinkamai vykdyti jam deleguotas funkcijas, o ne tapti dar viena apmokama darbo vieta bendrapartiečiui. Mums tai nepriimtina ir tokia nuostata privalo keistis iš esmės“, – sakė Seimo narys.
BNS rašė, kad gruodžio 23 dieną parlamentas per slaptą balsavimą atmetė socialdemokratės Nerijos Stasiulienės kandidatūrą į Seimo kontrolierės pareigas.
Šiuo metu Seimo kontrolierių pareigas eina Erika Leonaitė ir Jolita Miliuvienė.
Trečio Seimo kontrolieriaus pozicija atkurta siekiant, kad jis tirtų skundus, susijusius su galimais nusižengimais teikiant viešąsias paslaugas smulkiajam bei vidutiniam verslui.
Seimas Seimo kontrolierių skiria penkerių metų kadencijai.
Naujausi komentarai