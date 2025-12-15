 Briuselyje – svarstymai apie investicijas į transeuropinius energetikos ir transporto tinklus

2025-12-15 06:59
BNS inf.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pirmadienį dalyvaus ES Energetikos tarybos posėdyje Briuselyje, kur ministrai numato padėti teisinį pagrindą investicijoms į transeuropinius energetikos ir transporto tinklus 2028–2034 metais.

Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Taryba sieks patvirtinti dalinį bendrąjį požiūrį dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės pasiūlymo, pranešė ministerija.

„Didesnis finansavimas tarpvalstybinės infrastruktūros plėtrai, investicijoms į karinio mobilumo projektus bei energetinio saugumo stiprinimui – tai vieni pagrindinių Lietuvos prioritetų derybose dėl 2028–2034 metų finansinės programos“, – rašoma pranešime.

Tikimasi, kad Europos tinklų paketas patenkins neatidėliotiną energetikos infrastruktūros poreikį ir pašalins kliūtis, kurios stabdo šios infrastruktūros ir atsinaujinančios energijos plėtrą. 

