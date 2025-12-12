Žinomas komikas pasidalijo Irmos Gajauskaitės parodija: kaip du vandens lašai

N. Zimantas socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo nuotrauka, kur atkūrė vieną iš plačiai atpažįstamų I. Gajauskaitės fotografijų, kruopščiai perteikdamas ir jai būdingas detales – tatuiruotes ant kaktos bei krūtinės.
Įrašu komikas sutiko pasidalyti ir su portalo skaitytojais.
Prie nuotraukos komikas pridėjo ir trumpą, bet atpažįstamą frazę: „Grąžinat kompą pagaliau.“
Būtent skandalas dėl negrąžinto kompiuterio yra vienas labiausiai viešojoje erdvėje nuskambėjusių I. Gajauskaitės pasisakymų.
Parodija neliko nepastebėta – netrukus po publikacija pasipylė ir internautų reakcijos.
Komentaruose buvo galima išvysti tokius atsiliepimus kaip:
„Kaip du vandens lašai.“
„O tai dar negrąžino jai kompiuteria?“
„Niekas nenukentėjo, žalos nepadaryta!!!“
Naujausi komentarai