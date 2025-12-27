Šalies vadovai riboja „Facebook“ komentarus: ką tai rodo?

Komentarai jau kurį laiką išjungti po prezidento Gitano Nausėdos „Facebook“ įrašais. Prezidentūra BNS nurodė, kad komentavimo funkcija sustabdyta dėl neapykantos kalbos.
„Komentavimo funkcija po prezidento įrašais jo „Facebook“ paskyroje sustabdyta dėl komentaruose reiškiamos neapykantos kalbos“, – BNS perduotame komentare teigė Prezidentūra.
Prieš kelis mėnesius komentavimo funkciją apribojusi premjerė Inga Ruginienė BNS sakė, kad tokį sprendimą su komanda priėmė komentarų sekcijoje taip pat pastebėjus neapykantos kalbą.
„Pamatėme, kad (...) kiekvienas įrašas kursto didžiulę neapykantą ir komentaruose diskusijos kartais verda pernelyg karštos ir su įžeidinėjimais, su nepagarbiais komentarais, ko aš negaliu niekaip toleruoti. Tai aš esu už pagarbią diskusiją ir už argumentų kalbą. Tai vardan tos ramybės buvo priimtas toks sprendimas“, – BNS sakė I. Ruginienė.
Be kita ko, premjerė pabrėžė, kad dažnai po jos įrašais komentuodavo netikros anketos.
„Nepamirškime, kad vis dar kovojame su tuo, kad turime tūkstančius registruotų botų, kurie tiesiog sukelia tas neigiamas emocijas ir aršias diskusijas“, – teigė I. Ruginienė.
Tai vardan tos ramybės buvo priimtas toks sprendimas.
Vis tik ministrė pirmininkė tikino, kad visiškai komentavimo funkcijos po įrašais nėra išjungusi – rašyti komentarus gali jos „Facebook“ draugai.
Paklausta, ar nebijo kritiškų žodžių jos atžvilgiu, ji tikino, kad atsakinėja ir į nepatogius klausimus.
„Ne, tikrai ne (kritikos nebijau – BNS). (...) Aš turbūt numeris vienas būsiu pagal memų sukuriamų skaičių ir tikrai, kiek ir regionuose lankausi, su visais gyventojais diskutuoju, ar tai būtų patogūs, ar nepatogūs klausimai. Ir jau kas, o aš tai kritikos laviną atlaikau kiekvieną dieną ir manau, kad tai ir yra demokratijos išraiška. Bet tikrai nenorėčiau, kad komentarų skiltis būtų proga vienas kitą pažeminti, vienas kitą nepagarbiai apšaukti, nes norėčiau tikrai pagarbos vienas kitam“, – apibendrino ji.
Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavimo funkcijos po savo įrašais nėra išjungęs. BNS jis tikino, kad nors komentarų skiltyje ir pasirodo neapykantos kalbos, tačiau jis jos nebijo.
Aš tai vis dėlto siūlyčiau politikams nebijoti išgirsti.
„Kiekvienas sprendžia, kaip jam atrodo. Susiduriame su neapykanta, bet jos nebijau“, – sakė parlamento vadovas.
Pasak Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovo Lino Kontrimo, toks politikų žingsnis – perteklinis.
„Paprastai socialinius tinklus tokių politikų (prižiūri – BNS) komandos žmonės“, – BNS sakė jis.
Pasak jo, komentarai po „Facebook“ įrašais politikams gali būti proga pajusti elektorato nuotaikas.
„Nepaisant to, kad dalis visuomenės iš tikrųjų yra ne itin mandagi ir netaupo žodžių, ypač bjaurių politikams, bet (...) tai yra vis dėlto viena iš priemonių pajusti temperatūrą, kokia yra, – aiškino ekspertas. – Aš tai vis dėlto siūlyčiau politikams nebijoti išgirsti. Vis tiek tai yra nemokama, greita ir visiškai patogi priemonė pajausti elektorato nuotaiką.“
G. Nausėdos „Facebook“ paskyra turi 128 tūkst., I. Ruginienės – 27 tūkst., o J. Oleko – 7,7 tūks. sekėjų.
Naujausi komentarai