Botų fermos plečiasi: atskleidė, kaip kovoti su netikromis paskyromis

– Kas yra botai, botų fermos bei kaip tai atpažinti?
– Botas – tai automatizuota interneto paskyra, imituojanti tikrą žmogų. Už šių paskyrų dažniausiai stovi netikri žmonės arba programos, kurios atlieka tam tikrus veiksmus automatiškai. Vienas toks operatorius gali valdyti šimtus ar net tūkstančius paskyrų.
Botai būna įvairūs. Primityvūs kopijuoja tekstą į daugelį komentarų, todėl juos lengviau atpažinti. Yra ir pažangesnių botų, kurie patys atlieka darbą, naudodami dirbtinį intelektą. Tokie botai gali rašyti unikalesnį tekstą arba gauti nurodymą parašyti tam tikrą komentarą, naudodami naratyvą, bet neįvardinant tikslaus turinio.
Juos sunkiau susekti – jie gali reaguoti į kontekstą ir atrodyti labai žmogiškai.
Atlikti tyrimai rodo, kad pažangesni botai, panašiai kaip žmonės, „gudrauja“: jie kyla tam tikru metu, tada dirba, komentuoja ir eina miegoti apie 22–23 val. Lengva atpažinti botus, kurie veikia visą parą – jų paliekami komentarai pasirodo kas 10–17 sekundžių.
Egzistuoja Rusijos socialinio projektavimo agentūra, kuri užsiima Kremliui palankių naratyvų platinimu ir dezinformacijos kampanijomis. 2024-aisiais, per keturis mėnesius – nuo sausio iki balandžio – šios agentūros pastangomis per botų paskyras buvo palikti 34 milijonai komentarų.
– Kuriame botų veikimo etape yra žmogus?
– Strateginį tikslą išsikelia realūs žmonės. Tai gali įvykti individualiame, instituciniame ar net valstybės lygmenyje. Žmogus duoda nurodymą, kurį botai atlieka. Tai gali būti iliuzijos kūrimas – pavyzdžiui, kad palaikomas tam tikras naratyvas.
– Nuo ko priklauso botų aktyvumo lygis?
– Protestai yra labai palanki ir patogi terpė botų veiklai. Ten vyrauja stiprios emocijos, natūraliai atsiranda konfliktuojančios pusės. Botai siekia išnaudoti ir dar labiau pagilinti tą pleištą, kuris susidarė tarp skirtingų visuomenės grupių.
Stebint komentarus, matyti, kad masiškai skleidžiama žinutė – esą valdžia mus apgaudinėja. Po keliasdešimt tų pačių komentarų pradeda kirbėti mintis, kad galbūt tai tikrai yra tiesa. Tada viešoji erdvė dar labiau atrodo poliarizuota, o emocijos tampa radikalesnės.
Šias emocijas dar labiau „užkuria“ socialinių platformų algoritmai, ypač tokiose platformose kaip „TikTok“. Ten turinys, kuriame yra stiprus emocinis užtaisas – pyktis, neapykanta ar satyra – ypač greitai iškyla, nes algoritmai staigiai „prastumia“ tokias žinutes auditorijai.
– Kaip elgtis socialinėje erdvėje įtarus, kad tai yra botas?
– Yra įmanoma atpažinti tam tikrus botų ypatumus. Pavyzdžiui, matome, kad paskyra sukurta visai neseniai, o draugų joje – tik 11–20. Tai gali kelti įtarimą. Tačiau kartais sunku tai įvertinti, ypač jei veikia pažangesnis botas.
Botą galima atpažinti, žvelgiant į didesnį tinklą: aibę komentarų, kuriuos galime susieti, ir pastebėti tam tikrą mechanizmą – pavyzdžiui, dominuoja tas pats vardas, tik su skirtingais skaičiais ir pan. Pavienius botus pastebėti lengviau, tačiau viena iš priemonių – nesivelti į diskusijas.
Reikia nereaguoti į juos, jokiu būdu neplatinti turinio, kurį jie skleidžia ar komentuoja, ir raportuoti platformoms, naudojantis jų turimais mechanizmais.
– Premjerės Ingos Ruginienės teigimu, Lietuvoje yra apie 500 tūkstančių botų. Ką šis skaičius reiškia paprastam piliečiui?
– Lietuviškoje socialinėje erdvėje yra apie du milijonus aktyvių paskyrų – kas ketvirtas žmogus, su kuriuo galite kalbėtis ar komentuoti, iš tiesų nėra tikras. Tai reiškia, kad diskusija, kurią matote, taip pat nėra visiškai tikra – jos autentiškumas yra tiek pat kvestionuotinas kaip ir tos paskyros.
Žinome, kad nuo 2017 metų „Meta“ pašalino 31 milijardą netikrų paskyrų – tai keturis kartus daugiau nei Žemės gyventojų skaičius. Akivaizdu, kad mastas yra milžiniškas, ir vien jau tai rodo, jog socialinių platformų algoritmai gali būti lengvai paveikiami.
– Ar įmanoma tuos žmones susekti?
– Pats botų naudojimas kol kas nėra kriminalizuotas, tačiau yra planų tai padaryti. Šiuo metu vienintelė priemonė – raportuoti platformoms, kurios turėtų jas blokuoti. Tačiau žinoma, kad net ir pranešus apie netikras paskyras ir jų veiklą, blokuojama tik apie 30–50 procentų jų, o likusios lieka aktyvios. Taigi turime tam tikrus įrankius, leidžiančius paveikti platformas, tačiau jie dar nėra visiškai išnaudojami.
