Žiniasklaidai „supiršus“ Joną Valančiūną ir Taylor Swift, Vilnius jau planuoja vestuves

Pasaulinio garso atlikėja Taylor Swift antradienį susižadėjo su amerikietiško futbolo žvaigžde, „Kansas City Chiefs“ komandos žaidėju Travisu Kelce, tačiau užsienio žiniasklaidoje T. Kelce vietoje atsidūrė garsus lietuvis. „Full Court“ vietoj amerikiečių futbolo žvaigždės nuotraukos patalpino mūsų tautietį, krepšinininką Joną Valančiūną, kuris savo išvaizda primena amerikietį.
Apie tai, kad T. Kelce ir J. Valančiūnas atrodo it dvyniai pradėta kalbėti jau tada, kai T. Swift pradėjo susitikinėti su futbolininku 2023 m.
Į kuriozinę situaciją žaibiškai sureagavo Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“.
„Taylor, mes jau planuojame jūsų vestuves, nes kodėl gi ne? Kai būsite pasiruošusi ištarti „taip“ Vilniuje, leiskite mums žinoti“, – instagrame anglų kalba į amerikiečių superžvaigždę kreipėsi „Go Vilnius“.
„Go Vilnius“ šmaikštavo, kad vestuves T. Swift galėtų atšvęsti Gedimino pilyje, o vestuvinius žiedus galėtų atnešti korgis, kurie „praktiškai čia yra karališkoji šeima“.
„Paruošėme jums oro balioną vestuvėms. Vaizdas – neįtikėtinas“, – rašė „Go Vilnius“.
Primename, kad T. Swift sužadėtuvės sulaukė didžiulio dėmesio, vien atlikėjos instagramo įrašas šiuo metu surinkęs 29 milijonų patiktukų.
T. Kelce tėvas Edas Kelce „News 5 Cleveland“ atskleidė, kad jo sūnus pasipiršo atlikėjai beveik prieš dvi savaites.
Anot jo, T. Kelce galiausiai uždavė klausimą sode Lee's Summit miestelyje, Misūryje.
Socialiniuose tinkluose pasidalintose nuotraukose matyti, kaip 35-erių T. Kelce, priklaupęs ant vieno kelio peršasi vienmetei T. Swift, o ši demonstruoja žiedą su dideliu deimantu.
