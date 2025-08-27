Kaip kine: Taylor Swift ir Traviso Kelce‘o meilės istorija

„Jūsų anglų kalbos mokytoja ir kūno kultūros mokytojas tuokiasi“, – prie pasakiškų kadrų iš piršlybų rašė pora.
Taylor Swift ir Traviso Kelce‘o santykiai prasidėjo 2023 m., netrukus po to, kai Kelce‘as apsilankė Swift koncerte ir bandė jai perduoti draugystės apyrankę su savo telefono savo numeriu.
Neilgai trukus jie jau buvo kartu – Taylor Swift netgi pasirodė Kanzaso „Chiefs“ futbolo rungtynėse, palaikydama Kelce‘ą.
Nuo tada jų romanas priminė romantinę komediją ir scenarijus, kuriuos savo kūriniuose keliolika metų apdainavo Taylor Swift.
Pora pasibučiavo aikštėje po to, kai „Chiefs“ iškovojo pergalę 2024-ųjų amerikietiško futbolo lygos superfinale „Super Bowl“, po to Kelce netikėtai pasirodė ant scenos per Taylor Swift koncertą Londone.
„Kai sakai, kad santykiai vieši, tai reiškia, kad aš einu jo palaikyti į rungtynes, mes rodome dėmesį vienas kitam, aplink yra žmonių ir mums tai nerūpi,“ – „Time“ žurnalui sakė Swift. „Mes tiesiog didžiuojamės vienas kitu.“
Duodamas interviu žurnalui „GQ“, Taylor Swift sužadėtinis pažymėjo, kad jų romanas vystėsi organiškai ir natūraliai, nepaisant intensyvaus dėmesio: „Kai esame kartu privačiai, mes tiesiog du įsimylėję žmonės“.
Kelce'as atkreipė dėmesį į tai, kad kameroms išsijungus ir užsidarius namų durims, jie elgiasi kaip įprasti žmonės: „Mūsų santykiai jungiasi per bendras vertybes, pagarbą ir faktą, jog abu esame viešos asmenybės. Bet kartu – tai paprasta ir nuoširdu.“
Amerikietiško futbolo žvaigždė viešai prasitarė, kad santykiuose su Taylor rado tikrą laimę: „Esu laimingiausias vaikinas pasaulyje... Tiesiog džiaugiuosi akimirkomis su ta, kurią myliu.“
Naujausi komentarai