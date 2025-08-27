Žiniasklaida Taylor Swift supiršo su Jonu Valančiūnu

„Tavo anglų kalbos ir kūno kultūros mokytojai tuokiasi“, – socialiniuose tinkluose rašė T. Swift ir dalijosi sužadėtuvių akimirkomis.
Naujiena sulaukė didžiulio dėmesio, vien atlikėjos instagramo įrašas šiuo metu surinkęs 27 milijonų patiktukų ir beveik 10 milijonų komentarų.
Tiesa, dėmesio dėl sužadėtuvių sulaukė ir garsus lietuvis.
Štai „Full Court“ sveikino būsimą Kelce šeimą, tačiau vietoj amerikiečių futbolo žvaigždės nuotraukos patalpino mūsų tautietį, krepšinininką Joną Valančiūną.
Kai kurie komentatoriai nė nepastebėjo, kad nuotraukoje ne tas vyras ir ėmė sveikinti porą.
Kiti buvo akylesni.
„Kada jis pradėjo žaisti Sakramente? Įspūdinga“, – šmaikštavo vienas vyras, turėdamas omenyje Sakramento „Kings“, kuriame anksčiau žaidė lietuvis, liepą J. Valančiūnas buvo išmainytas į Denverio „Nuggets“ klubą.
„Travisas turbūt norės tai pergalvoti, nes ji taip pat teka už Jono Valančiūno“, – juokavo kitas vyras.
Apie tai, kad T. Kelce ir J. Valančiūnas atrodo it dvyniai pradėta kalbėti jau tada, kai T. Swift pradėjo susitikinėti su futbolininku 2023 m.
T. Kelce tėvas Edas Kelce „News 5 Cleveland“ atskleidė, kad jo sūnus pasipiršo atlikėjai beveik prieš dvi savaites.
Anot jo, T. Kelce galiausiai uždavė klausimą sode Lee's Summit miestelyje, Misūryje.
Socialiniuose tinkluose pasidalintose nuotraukose matyti, kaip 35-erių T. Kelce, priklaupęs ant vieno kelio peršasi vienmetei T. Swift, o ši demonstruoja žiedą su dideliu deimantu.
