„Viskas sprogo“: Pikul atskleidė, ar santykiai su Dirksčiu tebuvo projektas

Pora skirtingais keliais pasuko rugpjūčio 2 d.
D. Dirkstys savo instagramo paskyroje tada rašė, kad buvusiai mylimajai „linki tik gero“ ir dėkojo „už viską“.
„Gerbiu ją kaip žmogų ir esu dėkingas už visą laiką, kurį praleidome kartu. Kartais žmonės ateina į mūsų gyvenimą ne visam laikui, bet tai nereiškia, kad tas laikas buvo mažiau tikras ar svarbus“, – dėstė D. Dirkstys.
Tuo tarpu O. Pikul teigė, kad iš santykių ji nusprendė pasitraukti po interviu Rolando Mackevičiaus laidoje „Nepatogūs klausimai“.
„Nematau ateities kartu, mūsų požiūriai į gyvenimą visgi išsiskyrė“, – sakė ji.
Tiesa, vėliau sekė ne vienas poros apsisvaidymas žodžiais socialiniuose tinkluose.
Jiedu taip pat galiausiai pripažino, kad jų santykiai tebuvo projektas, o O. Pikul savo ruožtu teigė pamilusi kitą vyrą.
Plačiau apie santykių projektą su D. Dirksčiu O. Pikul prabilo tinklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“. Verslininkė teigė, kad projektas buvo jos mintis.
„Vėliau visą tai peraugo į simpatiją, į santykius. Ir galiausiai „sprogo“ viskas“, – pasakojo žinoma moteris.
O. Pikul atskleidė, kad iš pradžių projekto tikslas – pritraukti žmonių dėmesį.
„Aš labai aiškiai rinkausi partnerį, kuris turėtų būti šalia manęs. Tai turėjo būti skandalingas, visiškai kitoks ir įdomus partneris. Man nereikėjo šitam projektui labai ramaus, labai išlaikyto žmogaus, man reikėjo skandalingo. Todėl aš aiškiai instiktyviai žinojau, kad su juo visą tai pavyks.
Bet tai turėjo būti tiesiog trumpalaikis žaidimas ir tiek“, – atviravo O. Pikul.
Anot jos, tai turėjo būti vienintelė žinutė socialiniuose tinkluose – jųdviejų pikantiška fotosesija Šv. Valentino proga. Vis dėlto po fotosesijos D. Dirkstys prikalbino moterį dar pabūti pora. Oksana sutiko surizikuoti.
„Tai galiausiai išaugo į santykius, dėl to viskas buvo paprasta ir lengva“, – atviravo ji.
O. Pikul teigė, kad D. Dirkstys dėl jos pateko į kitokią, brandžią auditoriją.
„Aš norėjau gero, linkėjau, kad tas žmogus ir užsidirbtų, ir patirties pasisemtų, ir tikrai stengiausi dėl to jauno žmogaus“, – pripažino ji.
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