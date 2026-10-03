Ugnė Siparė prabilo apie skyrybų gandus

LNK laidoje „Bus visko“ Ugnė pasakos kad apie tariamą santuokos krizę pirmiausia sužinojo iš žurnalistų skambučių. Paaiškėjo, kad uždarame „Discord“ kanale buvo kuriama ištisa istorija apie jų šeimą.
„Man paskambino penki žurnalistai iš skirtingų portalų paklausti: „Ugne, tu išsiskyrei su Mariumi? Jeigu nenori, mes dar nerašysim. Bet tu pasakyk, kaip yra, kad mes būtume pasiruošę“, – prisimena Ugnė.
Per daugiau nei trejus metus socialiniuose tinkluose Ugnė suprato, kad viešumas turi labai konkrečią kainą. Kuo daugiau sekėjų, tuo daugiau dėmesio, o kartu – ir daugiau paskalų bei kritikos. Vis dėlto aštrialiežuvių komentarai, pasak jos, įprasto gyvenimo nekeičia.
„Ar jūs galvojat, kad heitas manęs neliečia? Jūs galvojat, kad man nesvarbu? Kuo daugiau heito, aš tuo daugiau uždirbu. Rašykite daugiau“, – atvirai pasakoja Ugnė.
Moteris neslepia, kad ilgainiui pakeitė savo požiūrį į interneto kritiką. Užuot bandžiusi ignoruoti nemalonius komentarus, ji pradėjo juos panaudoti savo turiniui.
„Aš pradėjau imti tuos komentarus ir iš to daryti juokelius. Man pačiai juokinga, nes tada pastebėjau, kad psichologiškai man tai padėjo turbūt taip stipriai nereaguoti į tuos heiterius“, – sako Ugnė.
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