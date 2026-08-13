Travisas Kelce pirmą kartą prabilo apie vestuves su Taylor Swift

„Vestuvės buvo gražiausias vakaras mano gyvenime“, – sakė T. Kelce savo komandos „Kansas City Chiefs“ spaudos konferencijoje. – Esu dėkingas visiems, kurie atvyko švęsti kartu su mumis ir, žinote, gerai praleido laiką.“
Šventė Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje buvo „beprotiška naktis“, kalbėjo T. Kelce. Buvo švenčiama iš visos širdies.
T. Swift ir T. Kelce liepos pradžioje sumainė žiedus garsiojoje arenoje Manhetene. Daugelis vestuvių detalių iki šiol yra paslaptyje. Žinoma, kad ceremoniją vedė aktorius Adamas Sandleris, o T. Swift ir T. Kelce broliai buvo liudininkai.
Vestuvės „Madison Square Garden“ arenoje išpildė jo „vaikystės svajonę“, sakė T. Kelce, pavadindamas areną „visų sporto arenų Meka“. Jis teigė negalintis „atsidėkoti arenos savininkams už suteiktą galimybę, nors jie žinojo, kad mes norime privataus renginio“.
„Viskas buvo tobula“, – pabrėžė sportininkas.
Naujausi komentarai