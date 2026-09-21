Supermodelis Cindy Crawford išgyvena skaudžią netektį

Los Andželo apygardos teismo medicinos eksperto duomenimis, P. Gerberis rugsėjo 20 d. mirė reabilitacijos įstaigoje. Mirties priežastis neatskleista.
P. Gerberis buvo vyriausias garsios poros vaikas. Būdamas 15-os jis pasirašė sutartį su modelių agentūra „IMG Models“.
Ant podiumo jis debiutavo 2016 m. per mados namų „Moschino“ kolekcijos „Resort“ pristatymą Los Andžele. P. Gerberis taip pat dirbo modeliu tokiems prekių ženklams kaip „Burberry“, „Dolce & Gabbana“ ir „Bottega Veneta“.
Jis dažnai viešai kalbėjo apie kovą su depresija ir piktnaudžiavimu psichoaktyviosiomis medžiagomis.
2019 m. P. Gerberis buvo sulaikytas už vairavimą apsvaigus. Jam buvo skirta trejų metų lygtinė bausmė, nurodyta baigti specialią vairavimo apsvaigus prevencijos programą ir dvi dienas dirbti viešuosius darbus.
2026 m. rugsėjo mėnesio žurnalo „Vogue“ numeryje K. Gerber pasakojo apie brolio „dešimtmetį trukusią kovą su priklausomybe nuo narkotikų“.
„Kai šeimoje nutinka kas nors panašaus, tai tam tikra prasme visus sulygina. Manau, todėl ir pradėjau save laikyti tuo vaiku, su kuriuo lengva, ir niekada nenorėjau prašyti pagalbos. Atrodė, kad dviejų vaikų, kuriems reikia pagalbos, būtų tiesiog per daug. Didžiąją mūsų gyvenimo dalį tėvai labai akylai saugojo savo privatumą ir niekuo nesidalijo, o dabar turime šį tikrą mokytoją – mano brolį, kuris sako: „Visiems parodysiu save tokį, koks esu.“ Nuo pasaulio visko nenuslėpsi. O mėginimas ką nors užgniaužti tik priverčia žmogų jaustis taip, tarsi jo gėdytumeisi“, – sakė K. Gerber.
2023 m. tinklalaidėje „Studio 22“ P. Gerberis papasakojo apie savo psichikos sveikatos problemas ir ryžtą padėti kitiems.
„Kadangi pats susidūriau su psichikos sveikatos sunkumais, depresija ir kai kuriais kitais su tuo susijusiais dalykais, manau, kad jei padėsiu bent vienam ar šimtui žmonių ištrūkti iš tokios būsenos, kokioje pats kažkada buvau, man to visiškai pakaks. Psichikos sveikatos problemos yra svarbus klausimas. Ji užima labai didelę mano gyvenimo dalį. Tai darbas 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, ir jis apima labai daug. Būtent tai iš tiesų noriu daryti – padėti žmonėms, nesvarbu, ar sergate depresija, ar kovojate su kuo nors, kas neigiamai veikia jūsų kūną. Tai gali būti bet kas, ir niekas jūsų neteisia. Daug ką mačiau ir daug ko išmokau. Tikiuosi, kad tam tikras klaidas jau padariau už kitus žmones, kad jiems nereikėtų kartoti tų pačių klaidų, kurias padariau aš“, – kalbėjo jis.
Jo tėvas Rande'as Gerberis yra žinomas verslininkas, kartu su aktoriumi George'u Clooney įkūręs tekilos prekės ženklą „Casamigos“.
P. Gerberio atminimą pagerbė ir JAV žvaigždė Paris Hilton.
„Man plyšta širdis, vis dar negaliu patikėti, kad tai tikra. Presley, buvai tokia nuostabi siela. Toks mielas, jautrus, geras ir nuoširdus. Tu man labai rūpėjai ir tavęs ilgėsiuosi labiau, nei galima išreikšti žodžiais (...) Šiuo neįsivaizduojamai sunkiu metu visa širdimi esu su tavo šeima. Ilsėkis ramybėje, mano drauge. Mylėsiu tave amžinai. Tavęs labai trūks“, – platformoje „Instagram“ rašė P. Hilton.
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