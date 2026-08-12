Rodas Stewartas po širdies operacijos atšaukė koncertų turo pasirodymus

Vėlai antradienį paskelbtame pranešime teigiama, kad rokeris, žinomas dėl tokių hitų kaip „Da Ya Think I'm Sexy?“, „sėkmingai atlaikė įprastinę koronarinio stento implantacijos procedūrą“.
Ši procedūra skirta praplėsti užsikimšusias ar susiaurėjusias vainikines arterijas, įterpiant vamzdelį, kuris leidžia kraujui laisviau tekėti.
Šį mėnesį jis turėjo surengti keletą pasirodymų Jungtinėse Valstijose, įskaitant Las Vegasą.
Dabar, „kaip rekomenduoja gydytojai, jis, prieš grįždamas į sceną, keturias savaites skirs reabilitacijai ir visiškam atsigavimui“, – pranešė jo vadybininkai.
„Deja, tai reiškia, kad jis negalės tęsti dabartinio koncertinio turo pasirodymų“, – rašoma pranešime.
Gergždžiančiu balsu ir styrančiais plaukais išsiskiriantis atlikėjas ir dainų autorius, kurio repertuare 8-ajame ir 9-ajame dešimtmečiais buvo daugybė megahitų, ir toliau intensyviai koncertuoja, nepaisydamas savo amžiaus.
2025 metais jis parašė: „Mėgaujuosi tuo, ką darau, ir darau tai, kuo mėgaujuosi. Esu geros fizinės formos, turiu gausius plaukus ir galiu nubėgti 100 metrų per 18 sekundžių.“
Tačiau neseniai R. Stewartas dėl sveikatos problemų atšaukė keletą koncertų JAV, vėliausią kartą – sekmadienį Sinsinatyje. Tuo metu buvo paaiškinta, kad toks sprendimas priimtas dėl „nenumatytos, bet nedidelės medicininės procedūros“.
Birželį susirgęs laringitu jis paskutinę akimirką atšaukė koncertą Kalifornijoje, tačiau sulaukė kritikos už tai, kad kitą dieną apsilankė Pasaulio futbolo čempionato rungtynėse.
Vėliau birželį jis buvo pastebėtas gaunantis deguonį koncerto Jutoje metu. Tuomet jis pasakė publikai, kad buvo beveik praradęs sąmonę.
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