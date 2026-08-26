Naujas gyvenimo etapas: į JK sugrįžo princas Harry su šeima

Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po šešerių metų, praleistų Jungtinėse Valstijose.
Ši žinia pasirodė nepraėjus nė savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais sugrįžti į JK. Apie sugrįžimą pranešė tokios žiniasklaidos priemonės kaip BBC ir „Daily Telegraph“, o pastarasis laikraštis nurodė, kad jų lėktuvas Birmingamo tarptautiniame oro uoste nusileido apie vidurdienį.
Skrydžių sekimo svetainės parodė, kad privatus užsakomasis reisas iš Van Naiso, Kalifornijoje, oro uoste nusileido 11.56 val. vietos (13.56 val. Lietuvos) laiku.
Poros vaikai, septynerių metų princas Archie (Arčis) ir penkerių metų princesė Lilibet, jau užregistruoti privačioje JK mokykloje ir pradės lankyti pamokas rugsėjį.
Šeima planuoja gyventi privačioje, karališkajai šeimai nepriklausomoje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė.
Žiniasklaida praneša, kad JK jie planuoja gyventi name Kotsvoldo regione, centrinėje Anglijoje.
Tačiau „The Telegraph“ taip pat pažymėjo, kad pora ketina išlaikyti savo esamus namus Kalifornijoje ir Portugalijoje.
Daugiau nei prieš šešerius metus princas Harry ir Meghan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją, o pragyvenimui užsidirbo iš pelningų sutarčių su „Netflix“ ir „Spotify“.
Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrūs Meghan psichikos sveikatai, taip pat pažėrus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaida karališkosios šeimos nariams.
41 metų Harry ir 45 metų Meghan, kurių titulai yra Sasekso hercogas ir hercogienė, nesantaika su šeima paaštrėjo, kai princas išleido savo atvirus memuarus „Atsarginis“ (Spare).
Atviras interviu su JAV pokalbių laidų vedėja Oprah Winfrey (Opra Vinfri) taip pat pagilino nesutarimus.
Neseniai Harry išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvu karaliumi Charlesu III (Karoliu III), kuris gydosi nuo neįvardytos formos vėžio. Tačiau santykiai su jo broliu, sosto įpėdiniu princu Williamu (Viljamu) išlieka įtempti.
Daugelis klausimų dėl jų sugrįžimo lieka neatsakyti, įskaitant tai, ar jiems bus teikiama valstybės finansuojama apsauga.
Harry teigė, kad nesijautė saugus veždamas savo šeimą į Britaniją, pralaimėjęs teismo kovą dėl vyriausybės finansuojamos policijos apsaugos teikimo, kol jis gyveno užsienyje.
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