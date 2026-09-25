Naujame U2 albume skambės Dolly Parton balsas

D. Parton, kuri mirė rugpjūtį būdama 80 metų, duetą su U2 vokalistu Bono paskutinei albumo dainai „Torn“ įrašė birželį, pranešė žurnalas „Rolling Stone“. „Universal Music“ duomenimis, tai buvo „paskutinis įrašytas D. Parton atlikimas“.
U2, D. Parton ir Johnny‘io McDaido iš grupės „Snow Patrol“ kartu parašyta daina, pasak „Universal Music“, yra „jaudinanti kantri baladė apie nutrūkusius šeiminius ryšius, kurios prasmė siekia gerokai plačiau“.
„Kai ji susirgo, pakilo iš lovos, kad sudainuotų šią dainą. Ir tai galima išgirsti. O dabar aš net negaliu jos klausytis“, – interviu „Rolling Stone“ pasakojo Bono.
Iš pradžių Bono norėjo pakviesti D. Parton prisidėti prie dar neišleisto airių liaudies muzikos įkvėpto projekto. Telefonu jis jai pagrojo kelis muzikinius eskizus.
„Ji pasakė: „Man tai šiek tiek per daug airiška“, – žurnalui teigė Bono. – Bet tada ji tarė: „Turiu vieną dainą. Ji vadinasi „Torn“. Gal norėtum pasukti ją kiek kita kryptimi?“
Bono kartu su J. McDaidu taip ir padarė, o D. Parton sutiko įrašyti šią dainos versiją.
„Ji dainavo iš visos širdies, – sakė Bono. – Negaliu patikėti, kad taip dainuoja 80-metė moteris.“
D. Parton mirtis U2 vokalistui taip pat priminė, koks negrįžtamas buvo šis susitikimas.
„Labai jaudina tai, kad galėjau patirti šias artimas akimirkas su tokia išskirtine asmenybe, – sakė jis. – Suvokimas, kad šių akimirkų nebėra ir jų neįmanoma išgyventi iš naujo kitaip nei per jos dainas, labai liūdina.“
Naujasis albumas pasirodys 50-aisiais U2 gyvavimo metais.
Naujausi komentarai