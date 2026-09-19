 Miego turizmas: išsimiegoti padeda viešbutis

Miego turizmas: išsimiegoti padeda viešbutis

2026-09-19 19:00 kauno.diena.lt inf.

Japonijos viešbučiai atranda naują nišą – specializuotą poilsį, skirtą  norintiems atkurti miego kokybę. Vadinamąjį miego turizmą skatina tiek sveikatinimo mada, tiek visuomenėje plintantis nepasitenkinimas savo poilsiu, rašo „South China Morning Post“.

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Pasiūla: dalyje Japonijos viešbučių svečių miego kokybė tampa esminiu įstaigos paslaugos akcentu.
Pasiūla: dalyje Japonijos viešbučių svečių miego kokybė tampa esminiu įstaigos paslaugos akcentu. / „Kyodo“ nuotr.

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Pvz., vienas Tokijo viešbutis siūlo programą, kurioje svečiai pirmiausia užpildo trumpą klausimyną ir gauna individualų miego įvertinimą. Pagal ją parenkama speciali arbata, kambariuose laukia patogios pagalvės ir vonios druskos. Pabrėžiama, kad miego kokybė yra viena svarbiausių viešnagės sudedamųjų dalių, todėl jo kokybė tampa esminiu įstaigos paslaugos akcentu.

Kitas viešbutis siūlo dar pažangesnę paslaugą – svečiui miegant matuojamos smegenų bangos, o gauti duomenys viešnagės metu aptariami su klinikos gydytojais.

Panašių iniciatyvų atsiranda ir kurortiniuose regionuose. Pvz., klientams siūloma programa „Sleep Well Stay“, skiriama tik vienai grupei per dieną. Svečiai gauna individualiai pritaikytą patalynę ir čiužinius, parinktus pagal jų miego padėtį ir įpročius. Be to, gamtinė aplinka – nuo miško iki pajūrio – taip pat laikoma svarbia gero miego dalimi.

Šiame straipsnyje:
Japonija
viešbučiai
miego turizmas

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