Maži stebuklai iš vilnos išsaugo prisiminimus

Kūrybos impulsas
Kiekvieną kartą, kai ji ima į rankas adatą, prasideda tylus darbas, iš kurio pamažu išnyra mažas portretas – gyvūnėlis, turintis savo istoriją, vardą, šeimą ir žmogų, kuris jo ilgisi.
Šios miniatiūros keliauja pas žmones kaip dovanos, atminimo simboliai ir švelnūs jausmų nešėjai. Pačiai Evelinai vėlimas tapo ne tik hobiu, bet ir būdu rasti ramybę po triukšmingos darbo dienos – vieta, kur laiką matuoja ne laikrodis, o kruopštūs adatos dūriai.
Evelina pasakoja, kad pradinis impulsas užsiimti kūryba atėjo iš mamos, kuri pradėjo nerti miniatiūras vąšeliu. Pabandė ir ji, tačiau neprilipo. Tvarkydama lentyną rado seniai pirktas vėlimo adatas, kurių niekada taip ir nenaudojo. Tada kilo mintis, kad reikia išbandyti vėlimą. Medžiagų neturėjo, tad nuėjo į parduotuvę ir nusipirko baltos vilnos – tiesiog pažiūrėti, ar pavyks ką nors sukurti.
Savo šuns atminimui
Pirmasis bandymas buvo labai asmeniškas – miniatiūra pagal savo šunį, Papilono veislės Džekį. 5 cm figūrėlė, padaryta neturint nei įgūdžių, nei mokymų, tapo jos kūrybos pradžia.
Evelina neplanavo kam nors rodyti savo kūrinį, vis dėlto įkėlė nuotrauką į feisbuko rankdarbių grupę.
„Įkėliau mano Džekio miniatūros nuotrauką ir pamiršau. Po kelių valandų užeinu į feisbuką, žiūriu – daug patiktikų, komentarų prie šios nuotraukos. Pradėjo žmonės rašyti klausdami, ar galiu jiems nuvelti, – pasakoja moteris. – Patirties neturėjau, bet nusprendžiau: gerai, pabandysiu – jeigu patiks, bus labai malonu, jei mano veltą miniatiūrą vienas kitas žmogus turės.“
Taip netikėtai atsirado srautas užsakymų, o kartu ir poreikis tobulėti. Evelina pradėjo ieškoti informacijos, žiūrėti kitų meistrų darbus, sekti vėlimui skirtas grupes. Ypač ją įkvėpė meistrė iš Anglijos, kurios išbaigtos miniatiūros tapo tikslu, į kurį norisi lygiuotis.
Mieliausios – mažos figūrėlės
Per metus Evelina nuėjo ilgą kelią – nuo paprastų mažų figūrėlių iki kruopštaus darbo su vieliniu karkasu. Toks būdas leidžia gyvūno miniatiūrą patupdyti, paguldyti, tiksliau atkurti realią augintinio pozą.
Atsiunčia savo augintinių nuotraukų, išgirstu daug jautrių istorijų apie prieraišumą, kurio niekas negali pakeisti.
Ji pasakoja, kad vėlimui skirtose grupėse dažnai mato didelių, pliušinius žaislus primenančių figūrų, tačiau pati sąmoningai pasirinko miniatiūras. Maži daiktai žmonėms mielesni, lengvai pritaikomi kaip interjero detalė ar dovanėlė, kurią galima pastatyti greta augintinio nuotraukos.
Didžioji dalis užsakymų – iš žmonių, kurie siekia išsaugoti prisiminimus apie savo augintinį. „Atsiunčia savo augintinių nuotraukų, išgirstu daug jautrių istorijų apie prieraišumą, kurio niekas negali pakeisti“, – pasakoja Evelina.
Viena klientė užsakė vos 3 cm jūrų kiaulytės miniatiūrą, kita – šinšilos, triušiuko ir žiurkėno kaip šventinę dovaną.
Kruopštus ir lėtas darbas
Vėlimas – ne greita technika. Evelina sako, kad tam reikia ramybės, susikaupimo ir tikslumo. Miniatiūrą dažniausiai kuria savaitę, nes kuria po kelias iš karto, o po darbo valandų kūrybai gali skirti tik vakarus.
Ji pati gamina visas smulkias detales: nosis ir liežuvėlius iš specialaus plastilino, akytes, ausyčių formas. Smulkus karkasas turi būti kruopščiai paslėptas po vilna, kad figūrėlė atrodytų natūraliai. „Pradedu kurti gyvūną ir man pačiai labai įdomu, kaip išeis“, – sako Evelina.
Nors ji dirba vertėja – darbą, kuriam reikia logikos, kalbos tikslumo ir susikaupimo, kūryba tapo savotiška atsvara. Tai meditacija, kurioje gimsta nauji mažyčiai augintiniai.
Gimsta švelnus ryšys
Kūrybingumas Eveliną lydėjo nuo vaikystės, tačiau niekada nebuvo profesinis kelias. Ji mėgo piešti, siūti drabužius ar kosmetines, kurti smulkius daiktus sau. Tačiau tik vėlimas tapo tuo užsiėmimu, kuris sujungė ir rankų darbą, ir jausmą, ir bendravimą su žmonėmis.
Beveik visi Evelinos darbai iškeliauja dovanoms arba prisiminimams. Namuose ji turi tik savo pirmąsias, labai mažas miniatiūras ir Džekio kopiją – simbolį to, kaip pradžia kartais būna visiškai paprasta, bet virsta gražia istorija.
Evelina kuria ne tik vilnos figūrėlės. Gimsta ir švelnus ryšys su tais, kurie miniatiūrą gauna, su jų augintiniais, su jausmais, telpančiais į 5 cm vilnos.
Naujausi komentarai