 Markas Zuckerbergas Airijoje įsigijo gotikinę pilį

Markas Zuckerbergas Airijoje įsigijo gotikinę pilį

2026-08-20 18:48
BNS inf.

Technologijų milijardierius Markas Zuckerbergas (Markas Zukerbergas) ir jo žmona Priscilla Chan (Priscila Čan) įsigijo pilį Airijoje ir džiaugiasi šiuo istoriniu būstu, ketvirtadienį pranešime teigė verslininko atstovas.

Markas Zuckerbergas
Markas Zuckerbergas / AP nuotr.

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„Meta“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius trijų aukštų gotikinio stiliaus Strankalio pilį iš Alenų-Buckley (Alenų-Baklių) šeimos įsigijo pastarosiomis savaitėmis.

„Markas ir jo šeima džiaugiasi galėdami toliau rūpintis šiais istoriniais namais ir tikisi leisti laiką Airijoje, kur yra įsikūrusi „Meta“ tarptautinė būstinė“, – sakė atstovas.

Voterfordo grafystėje, maždaug 150 km į pietvakarius nuo Dublino, esanti pilis pastatyta 1827 metais vienam anglų politikui.

Kaina, kurią M. Zuckerbergas sumokėjo už šį trijų aukštų akmeninį pastatą, neskelbiama.

Ankstesni savininkai per pastaruosius 20 metų pastatą iš esmės atnaujino.

Michaelas Alenas-Buckley (Maiklas Alenas-Baklis) yra Londone įsikūrusios privačių investicijų bendrovės „RAB Capital“ vienas iš įkūrėjų.

„Meta“ Airijoje dirba apie 1 500 žmonių, o Dubline įsikūrusi jos tarptautinė būstinė.

Jos padaliniai Airijoje taip pat apima virtualios ir papildytos realybės verslą Korke bei duomenų centrą už Dublino.

M. Zuckerbergas su šeima toliau gyvens JAV, o Airijos pilimi naudosis tvarkydamas „Meta“ reikalus šioje šalyje.

Šiame straipsnyje:
Markas Zuckerbergas
įsigijo gotikinę pilį
Airija

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Pilis
Kada bus kompensuojamas sildymo mokestis pirmam bustui senatves pensininkams? Taip jau trumpai buvo prie ministres Navickienes.
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