 Lėktuvo katastrofoje žuvo „Grammy“ laureatas Brettas Jamesas

Lėktuvo katastrofoje žuvo „Grammy“ laureatas Brettas Jamesas

2025-09-19 10:23 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį, rugsėjo 18-ąją, lėktuvo katastrofoje žuvo daugybę apdovanojimų pelnęs ir „Grammy“ laimėjęs dainų autorius Brettas Jamesas.

Lėktuvo katastrofoje žuvo „Grammy“ laureatas Brettas Jamesas
Lėktuvo katastrofoje žuvo „Grammy“ laureatas Brettas Jamesas / Pixabay, socialinių tinklų nuotr.

Pasak užsienio žiniasklaidos, 57-erių B. Jamesas buvo vienas iš trijų žmonių, buvusių vienmotoriame „Cirrus SR22T“ lėktuve, kuris pakilo iš Johno C. Tune‘o oro uosto Nešvilyje, o vėliau sudužo atvirame lauke netoli pradinės mokyklos Frankline, Šiaurės Karolinoje. 

Katastrofa pražudė visus lėktuve buvusius asmenis.

Mokykla yra įsikūrusi greta Macono apygardos oro uosto ir apsupta laukų. Nė vienas mokinys ar darbuotojas nenukentėjo.

Jamesas buvo vienas garsiausių kantri muzikos dainų autorių nuo 2000-ųjų ir 2010-ųjų pradžios, parašęs Brantley Gilberto „Bottoms Up“, Rascal Flatts „Summer Nights“ ir įvairių dainų Bon Jovi, Kenny Chesney, Jasonui Aldeanui, Timui McGraw ir Carriei Underwood.

Šiame straipsnyje:
Brett James
žuvo
lėktuvo katastrofa
Grammy laureatas
muzikos žvaigždė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų