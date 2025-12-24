Per lėktuvo katastrofą Turkijoje žuvo Libijos kariuomenės vadas

Turkijos vyriausybė prieš tai informavo, kad lėktuvas, kuriuo skrido Libijos generolas, netrukus po pakilimo Ankaroje dingo iš radarų. Netrukus po to netoli Kesikavako vietovės buvo rastos orlaivio nuolaužos, tinkle „X“ rašė vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya.
M. al Haddadas vadovauti kariuomenei buvo paskirtas 2020 m. rugpjūtį. Pasak Libijos premjero, lėktuvu skrido ir daugiau karinių atstovų. Grupę lydėjo ir fotografas. Turkų duomenimis, lėktuve, be to, buvo keturi įgulos nariai.
A. Dbeibahas kalbėjo apie „didelį nuostolį tėvynei“.
„Netekome vyrų, lojaliai ir atsidavusiai tarnavusių savo šaliai“, – teigė jis.
Premjeras paragino Gynybos ministeriją nusiųsti į Ankarą oficialią delegaciją, kad būtų išsiaiškintos nelaimės aplinkybės.
Libijoje nuo ilgamečio diktatoriaus Muammaro al Gaddafio nuvertimo 2011 m. tvyro nestabilumas. A. Dbeibahas iš JT pripažįstamos vyriausybės Tripolyje šalies vakaruose kovoja dėl valdžios su vyriausybe rytuose, kurią remia ten įsikūręs parlamentas ir galingas generolas Chaliga Haftaras.
Šis po žinios apie katastrofą pareiškė užuojautą ir „gilų liūdesį“.
