Avarija danguje: susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo abu pilotai

Kaip skelbia BBC, remdamasi vietos policijos ir CBS informacija, nelaimė įvyko netoli Hammonton miesto, maždaug 56 kilometrai į pietryčius nuo Filadelfijos. Susidūrimas įvyko apie 11.25 val. vietos laiku.
Žuvo abu pilotai
Policija patvirtino, kad žuvo 65 metų Kennethas Kirschas ir 71 metų Michaelas Greenbergas – abu Naujojo Džersio gyventojai.
Pasak Hammonton policijos viršininko Kevino Frielio, vienas pilotas žuvo įvykio vietoje, o kitas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau vėliau mirė nuo patirtų sužalojimų.
„Liudininkai pasakojo, kad sraigtasparniai skrido labai arti vienas kito prieš pat susidūrimą“, – teigė policijos vadovas.
Vienas sraigtasparnis užsiliepsnojo
Policijos duomenimis, vienas iš sraigtasparnių nukritęs užsidegė, o į įvykio vietą atvykę ugniagesiai ir gelbėtojai gesino liepsnas.
Kaip praneša ABC7 Amarillo, avarijoje dalyvavo du lengvieji sraigtasparniai – „Enstrom 280C“ ir „Enstrom F-28A“, kuriuose tuo metu buvo tik pilotai.
Pradėtas tyrimas
Nelaimę tiria Federalinė aviacijos administracija (FAA) ir Nacionalinė transporto saugumo valdyba (NTSB).
Tyrėjai analizuoja:
-
skrydžių trajektorijas;
-
orlaivių techninę būklę;
-
pilotų veiksmus prieš susidūrimą;
-
ryšį su oro eismo kontrolieriais;
-
liudininkų parodymus.
Kol kas oficiali nelaimės priežastis nenustatyta.
Pilotai buvo pažįstami vietos bendruomenei
Pasak vietos gyventojų, abu pilotai buvo gerai žinomi bendruomenėje ir dažnai lankydavosi netoli oro uosto esančioje kavinėje, kur pusryčiaudavo prieš skrydžius.
Vienas liudininkas teigė, kad dar kelios minutės prieš tragediją matė juos kylant į orą.
