Kauno „Oktoberfestas“: užsukite bent pasmalsauti

Nukels į Bavariją
Rugsėjo 18–19 d. „Volfas Engelman“ bravoro teritorijoje jau septintą kartą vyks Kauno „Oktoberfestas“. Šiemet organizatoriai tikisi sulaukti iki 10 tūkst. lankytojų.
Nors vietos prie stalų pagrindinėje festivalio palapinėje jau išpirktos, tai nereiškia, kad šventė skirta tik iš anksto susiplanavusiems vakarą. Atvirkščiai – šiemet organizatoriai daugiau dėmesio skiria lauko erdvei, kurioje laukiami ir tie, kurie nuspręs į „Oktoberfestą“ užsukti spontaniškai.
Bravoro kiemelyje bus įrengta mažiausiai 100 sėdimų stalų ir stovimų staliukų, prie kurių galės sutilpti apie 1000 lankytojų. Tai reiškia, kad neturintiems rezervacijos nereikės visą vakarą stovėti nuošalyje. Bus kur prisėsti, pasidėti bokalą, užkąsti, pabendrauti su draugais ar tiesiog stebėti aplinkui verdantį šventės gyvenimą. Lauko erdvė taip pat virs šokių aikštele.
Pagrindinė šių metų žinutė aiški – penktadienio ar šeštadienio vakarą visų suaugusiųjų laukia „Oktoberfestas“. Didžioji palapinė išlieka pagrindine festivalio scena, tačiau šventė ja neapsiribos.
„Per septynerius metus pamatėme, kad žmonėms svarbu ne tik pati bavariška tradicija – jiems svarbu būti kartu ir tapti šventės dalimi. Todėl šiemet ypač norime pabrėžti, kad „Oktoberfestas“ nėra tik renginys tiems, kurie iš anksto rezervavo vietą prie stalo. Kviečiame suaugusius kauniečius ir miesto svečius tiesiog užsukti – paragauti, pasiklausyti muzikos, pašokti ar bent pasmalsauti, kuo ši šventė gyvena. Smagiausia matyti, kad iš Bavarijos įkvėptos idėjos per septynerius metus ji tapo sava Kaunui – tradicija, kurią šiandien kuria jau ne tik organizatoriai, bet ir patys jos lankytojai“, – sakė „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas
Šokių aikštelės
Pagrindinėje, daugiau kaip 2 tūkst. kv. metrų ploto palapinėje šiemet nusidrieks apie 350 ilgųjų stalų, prie kiekvieno jų tilps po aštuonis žmones. Tai tradicinis „Oktoberfesto“ vaizdas – ilgi stalai, dideli bokalai, didelės kompanijos ir dar didesnis smagus šurmulys.
Pernai metų festivalis parodė, kad ši šventė netelpa vien į ramaus sėdėjimo prie stalo ribas.
Iš pradžių vakaras atrodytų gana įprastas, jei ne akį traukiantys tradicinė bavariškos aprangos akcentai ar visi kostiumai. Susėdę kompanijos ragauja vaišes, dalijasi savaitės įspūdžiais. Tačiau prasidėjus muzikai atmosfera greitai pasikeičia. Vienas po kito lankytojai kyla nuo suolų, prie šokių jungiasi greta sėdintys žmonės, o ilgųjų stalų atskirtos kompanijos ima maišytis tarpusavyje.
Pernai „Kauno dienos“ kalbintas vienas dalyvių būtent bendrumo jausmą išskyrė kaip vieną svarbiausių „Oktoberfesto“ bruožų. Pasak jo, žmonės čia ateina ne tik dėl bavariško maisto ar muzikos – didelę šventės atmosferos dalį sukuria patys lankytojai.
Tą pernai buvo galima pamatyti vakaro įkarštyje. „Allegretto Band“ atliekamos dainos nebuvo vien fonas bendravimui. Bavariškos melodijos, polkos, lietuviški šlageriai taip įtraukė, kad ir prie pat stalų netrūko dainuojančių ir šokančių žmonių.
Šiemet „Allegretto Band“ vėl kurs pagrindinę vakaro muzikinę nuotaiką, o vėliau sceną perims DJ. Organizatoriai taip pat žada žaidimų, atrakcijų ir prizų.
Bavarijos skoniai – litriniuose bokaluose
„Oktoberfestas“ neatsiejamas ne tik nuo muzikos, bet ir nuo maisto. Festivalio lankytojų lauks vokiškos virtuvės patiekalai – karkos, dešrelės, pretzeliai ir kiti bavariški skoniai.
Vienas iš tradicinių šventės akcentų – kepta kiaulė. Renginio pradžioje ji bus iškilmingai patiekta, o vėliau jos galės paragauti visi šventės svečiai.
Šiemet meniu papildys ir bavariškas sumuštinis su plėšyta kiauliena, raugintų kopūstų salotomis, garstyčių padažu bei traškiais svogūnais. Tad norint pajusti šventės skonį nebūtina iš karto ieškoti vietos pagrindinėje palapinėje – maisto ir gėrimų bus galima įsigyti ir mėgaujantis lauko erdve.
O čia, kaip ir pagrindinėje palapinėje, svarbiausias vakaro atributas bus bokalas. Tiksliau – ne šiaip kuklus bokalas, o talpinantis visą litrą specialiai šventei ruošiamo gėrimo.
Paganyti akims
Dar vienas neatsiejamas „Oktoberfesto“ atributas – apranga. Lankytojai kviečiami pasipuošti bavariškais drabužiais, o originaliausiai atrodžiusių šventės dalyvių laukia staigmenos.
Bavariška apranga „Oktoberfeste“ – viena ryškiausių renginio tradicijų. Tai iš karto išskiria šventės dalyvius iš kasdienio miesto srauto ir padeda sukurti tikrą „Oktoberfesto“ atmosferą.
Kaune ši tradicija kasmet tampa vis populiaresnė – pasipuošę ateina ištisos kompanijos. Vieni renkasi klasikinį bavarišką įvaizdį, kiti leidžia sau improvizuoti ir tradicinius drabužius papildo netikėtomis detalėmis.
Šventės teritorijoje netrūksta spalvų, skrybėlių, kaspinų ir įvairiausių bavariškos aprangos interpretacijų.
Organizatoriai kviečia nebijoti pasipuošti ir šiemet – kuo daugiau lankytojų įsitrauks, tuo labiau Kauno bravoro teritorija primins tikrą Bavarijos šventę.
Šventė išeis į Kauno gatves
Penktadienį „Oktoberfesto“ nuotaika trumpam persikels ir už bravoro teritorijos ribų. Apie 17 val. iš renginio teritorijos Kaunakiemio gatve į kelionę po Kauną pajudės statinaitė.
Jos maršrutas numatytas Karaliaus Mindaugo prospektu link Kauno pilies, Senamiesčio ir miesto centro. Apsukusi ratą statinaitė grįš atgal į renginio teritoriją. Pro pagrindinius šventės vartus M. K. Čiurlionio g. ji turėtų pasirodyti apie 18–18.15 val.
Tuo metu festivalio teritorijoje jau bus galima ruoštis pagrindinei vakaro daliai.
Penktadienį festivalio vartai lankytojų lauks nuo 17 val., o pagrindinė programa prasidės 18 val. Veiks maisto zonos, bus galima žaisti lauko žaidimus, įsitaisyti prie staliuko ar tiesiog stebėti, kaip teritorija pamažu pildosi žmonėmis.
Šeštadienį lankytojų čia bus laukiama nuo 16 val. Pagrindinė palapinė duris atvers 18 val., o koncertinė programa prasidės 19 val.
Įėjimas nemokamas
Dar kartą primename, kad į „Oktoberfestą“ verta užsukti ir neturint kompanijos, ir neplanuojant čia praleisti viso vakaro. Galima tiesiog pasmalsauti, kas vyksta, paragauti bavariško maisto ir nuspręsti, kur vakaras nuves.
Pernai jis ne vieną lankytoją nuo ramaus pasisėdėjimo jis nuvedė iki šokių aikštelės, naujų pažinčių, naujų bavariškų įspūdžių.
Susitinkame penktadienį ar šeštadienį, o gal net ir abu vakarus „Volfas Engelman“ bravoro teritorijoje. Į renginį įleidžiami asmenys nuo 20 metų. Įėjimas nemokamas.
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