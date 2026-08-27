Karališkieji rūmai: 89 metų karaliaus būklė yra labai sunki

Vyriausias valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl hemolizinės anemijos – ligos, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, sukeliantis nuovargį ir dusulį.
„Jo Didenybės karaliaus sveikatos būklė yra itin sunki“, – teigiama pranešime, nepateikiant daugiau detalių.
Anksčiau rūmai skelbė, kad karalius atšaukė savo vizitą į centrinį Trondelago regioną, numatytą rugsėjo 1 ir 2 dienomis.
Karalienė Sonja ir sosto įpėdinis princas Haakonas (Hokonas), kuris eina regento pareigas, atšaukė visus karališkuosius įsipareigojimus, teigiama rūmų pareiškime. Norvegijos žiniasklaida skelbė, kad jie budi prie karaliaus lovos.
Prie jų prisijungė Haakono žmona, sosto įpėdinė princesė Mette-Marit (Metė-Marit), o žiniasklaidos vaizduose matyti, kaip jie atvyksta į ligoninę.
Haraldas V, į Norvegijos sostą įžengęs 1991 metais, pastaraisiais metais susidūrė su daugybe sveikatos problemų, tačiau ne kartą atmetė galimybę atsisakyti sosto.
Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store (Jonas Garas Stiorė) komentare naujienų agentūrai AFP sakė, kad ši žinia jį giliai sukrėtė.
„Esu kartu su visa šalimi, siunčiame šilčiausias mintis karaliui ir likusiai karališkajai šeimai. Esu įsitikinęs, kad karaliumi gerai rūpinamasi ir kad jam taikomas geras ir atjaučiantis gydymas“, – sakė jis.
Po rūmų pranešimo Norvegijos vyskupai nutraukė pažintinį vizitą Romoje, kur susitiko su popiežiumi Leonu, ir ketvirtadienį grįš į Norvegiją, pranešė krikščioniškas laikraštis „Vart Land“.
Haraldo V sveikatos negalavimai pasireiškė Norvegijos karališkajai šeimai neramiu laikotarpiu. Mette-Marit yra kritikuojama dėl savo ryšių su velioniu nuteistu amerikiečiu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu).
Mette-Marit sūnus iš ankstesnės santuokos Marius Borgas Hoiby (Marius Borgas Hoibis) birželį buvo nuteistas kalėti ketverius metus už du išprievartavimus ir 32 kitus nusikaltimus, įskaitant smurtą prieš buvusią partnerę. Jis apskundė nuosprendį.
Nepaisant to, karališkoji šeima išlieka populiari Norvegijos visuomenėje.
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