Kalėdų laukimas Skandinavijoje: vikingų tradicija ir žvakių ritualas

Jaukumo filosofija
Keltų operatorius DFDS pranešime spaudai dalijasi, kuo Kalėdų mugės Skandinavijoje – ypatingos.
„Pastebime įdomią tendenciją – vis daugiau lietuvių renkasi ramesnį kelionių tempą ir ieško autentiškesnių patirčių. Skandinavija šiuo požiūriu – tobulas pasirinkimas. Galima pabėgti nuo prieššventinio tempo, o kelionė jūra tampa savotiška įžangine advento patirtimi – lėtai nurimsti, išsimiegi ir ryte išlipi Švedijoje, kur Kalėdos kvepia kitaip“, – sako Gintarė Marozienė iš DFDS.
Nors Skandinavijos mugės mažesnės, jos turi šiaurietiško žavesio. Daug jų vyksta ne tik pagrindinėse aikštėse, bet ir senų ūkių kiemuose, dvaruose, muziejuose po atviru dangumi. Kalėdinė nuotaika čia kuriama ne kiekybe, o atmosfera – lempučių girliandomis, originaliomis rankų darbo dovanomis, žymiąja „hygge“ filosofija.
Tai kultūra, apibūdinanti jaukumo, pasitenkinimo ir laimės jausmą, kylantį iš paprastų kasdienybės akimirkų, bendravimo su artimaisiais ir kokybiško laisvalaikio.
Išsaugota tradicija
Skirtingi šalių charakteriai atsiskleidžia ir per šventinį maistą. Pavyzdžiui, Vokietijoje karaliauja ryškūs, intensyvūs skoniai: keptos dešrelės, marcipanai, sotūs troškiniai ir karštas vynas „Glühwein“, dažniausiai raudonas, sodrus ir stiprus.
Tuo tarpu Skandinavijoje verda karštas vynas „glogg“, saldesnis už vokiškąjį ir paprastai gardinamas įvairesniais prieskoniais, net migdolais ir razinomis. Regis, visa Skandinavija advento laikotarpiu kvepia šafrano bandelėmis „lussekatter“ ir imbieriniais sausainiais „pepperkakor“. Skandinavijoje rasite ir tradicinių Kalėdų mugių patiekalų, tačiau čia natūraliai siūloma daugiau žuvies, lengvesnių patiekalų.
Švedijos mugės nepaliks alkanų, šioje šalyje iki šiol išlikusi ypatinga, dar iš vikingų laikų atėjusi, tradicija – „Julebord“. Tai kalėdinis bufetas, kai susiburia bičiuliai, kolegos ir mėgaujasi tradiciniais švediškais patiekalais.
Tokias vaišes gruodį rengia daugybė restoranų, užeigų ir siūlo paragauti marinuotos silkės, rūkytos žuvies, Kalėdų kumpio, gardinto garstyčiomis, aromatingų kukulaičių, šafrano kepinių – svečiams įsimena ne tik skoniai, bet ir vakarą gaubianti šiluma.
Šv. Liucijos dienos magija
Bene žinomiausia Lietuvoje ir pasaulyje Švedijos tradicija belaukiant Kalėdų – Šv. Liucijos diena, kasmet gruodžio 13-ąją primena, kad šviesa gali būti tyli.
Tai viena svarbiausių švedų metų švenčių, kurios metu miestų aikštėse, mokyklose ir bažnyčiose skamba chorai, iš kiekvienos kavinės sklinda šafrano bandelių kvapas, o baltai apsirengusios mergaitės žygiuoja su žvakėmis, dainuodamos senas melodijas.
Atmosfera – giliai jaudinanti, net jei nepriklausote šiai kultūrai. Šv. Liucijos dienos tradicija – sena, bet įgauna ir šiuolaikiškų atspalvių. Pavyzdžiui, Karlshamne, kuris daugeliui lietuvių tampa pirmąja stotele Skandinavijoje, tądien į gatves išvažiuoja gausybė šventiškai dekoruotų motorolerių, kuriuos vairuoja Kalėdų seniais persirengę švedai, o renginį lydi šventiška muzika.
Renginys šiemet prasidės 16 val., o iškart po jo vyks dar viena nuotaikinga procesija – kalėdiškai dekoruotų automobilių karavanas.
Kalėdų pasaka
Bene didžiausią šventinę sceną Skandinavijoje kuria Danija. Vos poros valandų kelio automobiliu nuo Karlshamno – ir keliautojai atsiduria Kopenhagoje, kurioje yra viena gražiausių vietų Žemėje artėjant Kalėdoms.
„Tivoli“ sodai advento laikotarpiu pavirsta tikra žiemos švenčių karalyste. Ši vieta nuolat minima geriausių Kalėdų mugių sąrašuose, ir net didžiausiems kritikams sunku prie ko prikibti.
„Tivoli“ soduose šventinė atmosfera kuriama taip, kad čia lyg pasakoje pasijustų visa šeima. Žybsi nesuskaičiuojama galybė šviesų, o jų atspindžiai žaidžia vandenyje. Prisiminti vaikystę kviečia lyg iš paveikslėlio į realybę perkeltos klasikinės karuselės. Kalėdų nameliai kvepia karštu šokoladu ir skrudintais riešutais. Vaikai gali aplankyti Kalėdų senį, o visa šeima – pačiuožinėti ledo čiuožykloje. Verta stabtelti ir prieš viešbutį ir pasigėrėti kasdien rengiamu „jonvabalių“ šou.
Tiesa, reikia nusiteikti, kad ramybe čia nepasimėgausite – sodai populiarūs ištisus metus, o prieš Kalėdas visi nori pasinerti į šią magišką atmosferą. Bilietus į „Tivoli“ sodus galima įsigyti ir internetu – kainos suaugusiems prasideda nuo 299 kronų (maždaug 30 eurų). 3–7 metų vaikams – perpus pigiau, o jaunesniems bilieto nereikia.
