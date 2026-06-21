Kaip susiklostė turtingiausios pasaulio katės likimas

Tai mėlynos ir kreminės spalvos Birmos šventoji katė. Murklė paveldėjo ir įspūdingą 1,5 mln. dolerių turtą.
Didžioji meilė
„Turiu tik vieną didžiąją meilę – savo katę Choupette“, – taip kartą apie savo augintinę buvo atsiliepęs K. Lagerfeldas.
„Ji pietauja ir vakarieniauja su manimi, prie stalo, iš savo indų. Ji niekada neliečia mano maisto. Ji niekada nevalgytų ant grindų“, – buvo sakęs garsus dizaineris.
Katytė jo gyvenime atsirado gana atsitiktinai. Prancūzų modelis Baptiste Giabiconi, kurį su dizaineriu siejo ir romantiški jausmai, 2011 m. Kalėdų atostogų metu paprašė pasaugoti jo katę. Kadangi L. Lagerfeldas netryško meile katėms, sutiko nenoriai.
Tačiau pabuvęs su ja kiek ilgiau, suprato, kad atsisveikinti su žavia kompanione bus itin sunku. Taip ir buvo. Dizaineris taip pamilo žavų padarėlį, kad paprašė B. Giabiconi visiems laikams palikti Choupette jam. Taip katytė visam laikui liko gyventi pas vieną garsiausių pasaulio dizainerių.
Užsidirbo pati
Choupette šlovė sparčiai augo, o K. Lagerfeldas nuolat gyrė savo katės ekstravagantišką kasdienybę: kaip ji ėdė šefų paruoštus patiekalus iš geriausių porcelianinių indų, keliavo privačiu lėktuvu, pozavo su modeliais žurnalų viršeliuose ir filmavosi reklamos kampanijose.
Jos šeimininkas paskelbė ją garsiausia katė pasaulyje ir pareiškė, kad jos darbas reklamos srityje padėjo jai tapti nepriklausoma turtuole. „Ji turi savo turtą, kurį uždirbo savo veikla, – teigė jis. – Ji yra turtinga mergina!“
Buvo sudaryta susitarimas, kad katei bus skirtas 1,5 mln. dolerių fondas, kurį valdys tarpininkas. Ja buvo paskirta dizainerio namų tvarkytoja Francoise Cacote. Ji ilgą laiką buvo pagrindinė katės auklė (ir dienoraščio rašytoja), jos nuolatine globėja.
Paaiškėjo suma
K. Lagerfeldas, kūręs Prancūzijos „Chanel“, Italijos „Fendi“ ir savo „Karl Lagerfeld“ mados namams, buvo nurodęs, kad jeigu jis mirs pirmas, jo augintinė paveldės nemažą sumą, kad šiai ir po šeimininko mirties būtų užtikrintas patogus gyvenimas, prie kurio murklė buvo pratusi.
Tačiau metų metais užsienio žiniasklaida spėliojo, kiek pinigų milijonierius paliko savo numylėtinei. Paaiškėjo, kad tai yra mažiausiai 1,5 mln. dolerių suma.
Kas valdo turtą?
Deja, dėl įvairių teisinių kliūčių katė taip ir nepaveldėjo įspūdingų turtų. Prancūzijos įstatymai aiškūs ir nedviprasmiški: gyvūnai negali būti testamente nurodyti kaip naudos gavėjai, jie taip pat negali turėti banko sąskaitos numerio.
Taigi, buvo sudaryta susitarimas, kad katei bus skirtas 1,5 mln. dolerių fondas, kurį valdys tarpininkas. Ja buvo paskirta dizainerio namų tvarkytoja Francoise Cacote. Ji ilgą laiką buvo pagrindinė katės auklė (ir dienoraščio rašytoja), jos nuolatine globėja.
K. Lagerfeldo paskutinėmis dienomis ji slapta atnešdavo Choupette į jo ligoninės palatą. Šiuo metu F. Cacote deda visas pastangas, kad žinoma katė gyventų taip, kaip buvo pratusi su ankstesniuoju savo šeimininku.
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