Brado Pitto duktė oficialiai atsisakė tėvo pavardės

Zahara pasekė savo brolio Maddoxo ir sesers Shiloh pavyzdžiu – šie jau anksčiau atsisakė tėvo pavardės, taip nuo jo atsiribodami.
Atitinkamą Maddoxo prašymą teisėjas patenkino prieš dvi savaites. Shiloh vardą teisiškai pasikeitė dar 2024 metais.
Anot žiniasklaidos, šiuo metu nagrinėjamas ir jauniausios dukters Vivienne prašymas. Žurnalo „People“ duomenimis, posėdis numatytas lapkričio pradžioje.
A. Jolie ir B. Pittas turi tris biologinius vaikus: Shiloh ir dvynius Vivienne bei Knoxą. Be to, buvusi pora turi tris įvaikius: Mgaddoxą, Paxą ir Zaharą.
Dviejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai A. Jolie pateikė skyrybų prašymą. Ji apkaltino B. Pittą smurtavus prieš ją ir vaikus.
Policija tyrė tariamą incidentą, tačiau galiausiai tyrimas prieš B. Pittą buvo nutrauktas. Vėliau ilgus metus vyko ginčai dėl vaikų globos ir finansų.
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