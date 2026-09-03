Atskleista aktoriaus Timo Curry mirties priežastis

Leidinys „People“ gavo Los Andželo apygardos visuomenės sveikatos departamento dokumentus, rodančius, kad T. Curry mirė nuo vainikinių arterijų ligos. Dokumente taip pat nurodyta, kad insultas ir inkstų vėžys buvo kitos ligos, prisidėjusios prie jo mirties, tačiau nesukėlė pagrindinės T. Curry mirties priežasties.
Pažymima, kad dėl vainikinių arterijų ligos, inkstų vėžio ar insulto aktoriui nebuvo atliktos jokios operacijos.
T. Curry ramiai mirė savo namuose Los Andžele rugpjūčio 25 d.
Lietuvos žiūrovams T. Curry puikiai pažįstamas ir iš kultinės kalėdinės komedijos „Vienas namuose 2. Pasiklydęs Niujorke“.
Vis dėlto tai buvo tik vienas iš daugybės vaidmenų per kelis dešimtmečius trukusią T. Curry karjerą.
Aktorius taip pat vaidino tokiose filmuose kaip „Šiurpiojo Rokio šou“, „Annie“, „Užuomina“ bei siaubo klasika tapusiame Stepheno Kingo „Tas“.
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