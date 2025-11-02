Arūnas Sakalauskas ir Gabija Laubner džiaugiasi šeimos pagausėjimu

Džiaugsmu aktorius A. Sakalauskas pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje, kur paviešino nuotrauką su prierašu:
„Gyvenimas pilnas STEBUKLŲ.“
Netrukus po įrašo pasipylė sveikinimai ir šiltos reakcijos iš kolegų bei sekėjų.
Komentaruose žmonės dalijosi džiaugsmu:
„Wow!!! Kokia akimirka. Sveikinu Jus ir Jūsų stebuklą“, – rašė aktrius Mantas Vaitiekūnas.
„Sveikinimai visai šeimai! Labai džiugu!!!“ – šeimą sveikino aktorė Emilija Latėnaitė.
Gabija Laubner ir Arūnas Sakalauskas susituokė prieš trejus metus, o jau netrukus minės ir ketvirtąsias vestuvių metines – šiemet jau trise, kartu su savo mažuoju sūnumi.
