 Arūnas Sakalauskas ir Gabija Laubner džiaugiasi šeimos pagausėjimu

Arūnas Sakalauskas ir Gabija Laubner džiaugiasi šeimos pagausėjimu

2025-11-02 20:33
Brigita Juodelytė

Aktorius Arūnas Sakalauskas ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro gydytoja Gabija Laubner-Sakalauskienė sulaukė stebuklo – pasaulį išvydo jų pirmagimis.

Arūno Sakalausko ir Gabijos Laubner vestuvės. Arūno Sakalausko ir Gabijos Laubner vestuvės. Arūno Sakalausko ir Gabijos Laubner vestuvės.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Džiaugsmu aktorius A. Sakalauskas pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje, kur paviešino nuotrauką su prierašu:

„Gyvenimas pilnas STEBUKLŲ.“

Netrukus po įrašo pasipylė sveikinimai ir šiltos reakcijos iš kolegų bei sekėjų.

Komentaruose žmonės dalijosi džiaugsmu:

„Wow!!! Kokia akimirka. Sveikinu Jus ir Jūsų stebuklą“, – rašė aktrius Mantas Vaitiekūnas.

„Sveikinimai visai šeimai! Labai džiugu!!!“ – šeimą sveikino aktorė Emilija Latėnaitė.

Gabija Laubner ir Arūnas Sakalauskas susituokė prieš trejus metus, o jau netrukus minės ir ketvirtąsias vestuvių metines – šiemet jau trise, kartu su savo mažuoju sūnumi.

Šiame straipsnyje:
Arūnas Sakalauskas
Gabija Laubner-Sakalauskienė
šeimos pagausėjimas
gimė sūnus
naujagimis
vaikelis
susilaukė vaiko

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų