Klaipėdos ligoninėje – skaudus incidentas: iš tėvų atimtas vos prieš kelias dienas gimęs kūdikis

Policiją iškvietė dėl konflikto
Klaipėdos apskrities policija patvirtino, kad pareigūnai kviesti dėl žodinio konflikto ligoninėje, esančioje Liepojos gatvėje. Incidentas registruotas lapkričio 14 dieną, apie 15.27 val.
Pareigūnų teigimu, jų vaidmuo buvo palaikyti viešąją tvarką, kol atvyko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VTAT) specialistai. Būtent jie priėmė sprendimą paimti naujagimį.
Kaip nurodė policija, dėl sprendimo motyvų būtina kreiptis į VTAT.
VTAT: sprendimas – išskirtinis ir itin jautrus
DELFI pateiktame komentare VTAT Klaipėdos apskrities skyriaus vadovė Gintarė Noliūtė pripažino, kad situacija yra „ypač jautri ir reikalauja maksimalios atsakomybės“.
„Kūdikis yra labai jauno amžiaus, jam būtina užtikrinti ne tik fizinį saugumą, bet ir nuolatinę emocinę priežiūrą“, – rašoma komentare.
Skyriaus vadovės teigimu, vaiką iš šeimos galima paimti tik tuomet, kai nėra kitų būdų apsaugoti jo gerovę, o tėvai nesutinka su siūlomomis pagalbos priemonėmis. Šiuo atveju, anot jos, bandyta rasti alternatyvą – suteikti mamai reikalingą specialistų priežiūrą, tačiau sutarimo nepavyko pasiekti.
Todėl priimtas sprendimas kūdikį laikinai perkelti pas budinčius globotojus. Ten, kaip teigia VTAT, užtikrinama saugi, vaikui artima ir raminanti aplinka.
Socialiniuose tinkluose skelbiama, kad atimtas kūdikis gimė š. m. lapkričio 9 d.
Ryšys su tėvais – išlieka
G. Noliūtė pabrėžė, kad kūdikio amžius ypač lemtingas ryšio formavimuisi, todėl tėvams sudaromos galimybės jį lankyti ir palaikyti emocinį kontaktą.
VTAT informuoja, kad šeimai bus siūloma įvairiapusė pagalba – nuo psichologinių ir socialinių paslaugų iki tėvystės įgūdžių stiprinimo programų.
DELFI duomenimis, ši šeima iki šiol nebuvo žinoma vaiko teisių tarnyboms, o daugiau nepilnamečių vaikų joje neauga.
Ieškoma sprendimų, kad kūdikis galėtų grįžti į šeimą
Tarnybos atstovė akcentuoja, kad tikslas – ne atskirti tėvus ir vaiką, o sukurti sąlygas, kad šeima vėl taptų saugia aplinka.
„Sprendimai priimami tik kilus realiai grėsmei vaiko saugumui ar sveikatai. Tokiomis aplinkybėmis svarbiausia nedelsiant apsaugoti vaiką“, – teigia G. Noliūtė.
Ji taip pat priduria, kad bus įvertinta, ar visi tarnybų veiksmai atlikti tinkamai.
