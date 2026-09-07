Blizgučių manija užvaldė socialinius tinklus

– Na tai ką, tiesiog puoškimės ir tuo pačiu pasikalbėkime apie šį išprotėjimą dėl blizgučių. Įsijungus socialinius tinklus, jie tiesiog mirga nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose moterys blizgučiais puošiasi pačios, puošia įvairius daiktus, telefonus, kosmetines, visą kūną.
– Kavos puodelius, namuose pilna aksesuarų. Neslėpsiu, mane blizgučiai taip pat labai stipriai traukia, bet niekada nėra progos to padaryti. Labai džiaugiuosi, kad ir tos, kurioms per 30, galime prie šito sugrįžti.
Iš tiesų blizgučiai dominuoja daug kur – ir nagų dizaine, nuotakos įsisega keletą akmenėlių į plaukus. Tai nėra visiška naujiena ar kažkokia atgyvena, nes blizgučiai buvo labai stipri 2000-ųjų kultūros dalis. Kadangi mada sukasi ratu, ši kultūra tam tikru kampu ateina ir į šiandienos Lietuvą.
Dėl to ir mūsų influencerės padarė nuostabias, įspūdingas fotosesijas. Nežinau, kaip tau, bet man širdis sukirbo ir aš pati norėčiau. Labai džiaugiuosi, kad paskambinai ir mes turime progą kartu šiek tiek paišdykauti.
– Bet turbūt labiausiai šiandien tokią madą galėtume pritaikyti fotosesijoms, koncertams, renginiams, ar ne?
– Manau, taip. Mergvakariai yra puiki proga atsiskleisti, taip pat ir dideli užsienio koncertai, kur yra tam tikras aprangos kodas, ar įvairūs vakarėliai. Aišku, kai einame į didesnius pobūvius, jau norisi šiek tiek daugiau solidumo.
– Viską dabar klijuojame ant veido. Kur dar galime klijuoti blizgučius? Pas mane dabar palaidinė ganėtinai uždara.
– Dekoltė zona, plaukai, nagai, rankos. Iš tiesų nėra jokio apibrėžimo. Nebėra tokios mados, kad rankinuką deriname prie diržo ar nagų spalvos. Tiesiog darome taip, kaip jaučiame iš vidaus. Visiška laisvė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Na štai, aš jau tikrai labai graži, visa blizganti, išpuošta. Aurelija, galbūt dar galėtum parodyti, kaip galima gražiai pasipuošti dekoltė zoną? Ant savęs, nes mano rūbas nelabai tam tinka.
– Mielai. Pradėsime galbūt nuo širdelės, lygiai taip pat. Dedame vieną stambesnį akmenį ir tada jau architektūriškai žiūrime proporcijas. Labai smagu, kad nėra taisyklių – tiesiog renkamės spalvas ir smagiai leidžiame laiką. Tai puikus užsiėmimas ir su dukromis, ir merginų kompanijoje.
Galima pasipuošti, pasidaryti keletą gražių nuotraukų ir išeiti. Svarbu proporcijos ir, mano patarimu, reikėtų stebėti atstumus, kad viskas būtų daugmaž tolygiai išdėstyta.
– Tai iš esmės nebūtina derinti spalvų prie savo drabužių? Tiesiog tokia mada, kad kuo daugiau spalvų?
– Kuo daugiau blizgučių, tuo geriau.
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