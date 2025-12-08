Kodėl tai svarbu?
• Menininko kuriami paveikslai patenka į įvairias Lietuvos ir tarptautines ir parodas, muziejus, galerijas, todėl tai yra reikšminga šiuolaikinio meno dalis.
• Didelis meno kūrinių kiekis leidžia pasiekti didelę auditoriją ir siunčia skirtingas, bet svarbias žinutes.
• Skaičius 6928 lenkia daugelio žinomų XIX–XXI a. menininkų užfiksuotus paveikslų kiekius pagal viešai prieinamus duomenis.
Palyginimas su kitais autoriais:
1. Tomas Lagūnavičius: sukūrė 6928 paveikslus, o muziejuose ir viešose galerijose inventorizuoti 5 522 kūriniai (Nalšios muziejuje (Lietuva, Švenčionys), Rietavo Oginskio kultūros paveldo istorijos muziejuje (Lietuva, Rietavas), Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Lietuva, Joniškis), Kelmės krašto muziejuje (Lietuva, Kelmė), Zarasų krašto muziejuje (Lietuva, Zarasai), Biržų krašto muziejuje (Lietuva, Biržai), Farred Uduman Art Forum (Šri Lanka, Kolombas), Fine Arts Museum (Vietnamas, Hošiminas), MOCAMAG Museum Austria (Austrija, Persenbeug-Gottsdorf), Museum of Western and Eastern Art (Ukraina, Odesa), Chang Kil-Hwan Art Museum (Pietų Korėja, Gangningas) ir kt.).
2. Ivan Aivazovsky (1817–1900) sukūrė apie 6 000 paveikslų, o muziejuje Aivazovsky National Art Gallery saugoma 417 paveikslų.
3. Pierre Auguste Renoir (1841–1919) sukūrė apie 4 000 paveikslų, o muziejuose jų saugoma apie 262 (181 Barnes Foundation + 81 Musée d’Orsay).
4. Claude Monet (1840–1926) sukūrė apie 2 000 paveikslų, o muziejuose fiksuojama ne mažiau kaip 300 (vien Musée Marmottan Monet didžiausia vienoje vietoje).
5. Pablo Picasso (1881–1973) sukūrė apie 1 885 paveikslus, tačiau muziejuose fiksuojama maždaug 340 paveikslų (297 Musée Picasso–Paris + 46 Barnes Foundation).
6. Peter Paul Rubens (1577–1640) sukūrė apie 1 400 paveikslų, muziejuose žinoma daugiau kaip 300 (Prado Museum ~90, Hermitage apie 50).
7. Edgar Degas (1834–1917) sukūrė apie 1 000 paveikslų, muziejuose saugoma daugiau kaip 250 (Musée d’Orsay ~80, National Gallery of Art apie 60).
8. Paul Cézanne (1839–1906) sukūrė apie 900 paveikslų, muziejuose jų žinoma ne mažiau kaip daugiau kaip 200 (pvz., Musée d’Orsay, MoMA).
9. Vincent van Gogh (1853–1890) sukūrė apie 860 paveikslų, o muziejuose saugoma ne mažiau kaip daugiau kaip 288 (Van Gogh Museum >200 + Kröller-Müller 88).
10. Francisco Goya (1746–1828) sukūrė apie 700 paveikslų, muziejuose saugoma daugiau kaip 250 (Prado Museum ~150, Museo Goya Zaragoza apie 50).
11. Rembrandt van Rijn (1606–1669) sukūrė apie 600 paveikslų, o muziejuose fiksuojama daugiau kaip 200 (Rijksmuseum 22, Hermitage apie 20).
Lietuvos menininkas T. Lagūnavičius keičia požiūrį į meną ir kūrybos procesą, išplečia kūrybos ribas – pabrėžia ne vien išskirtinumą ar prabangą, bet ir kūrybos džiaugsmą, atkaklumą, prieinamumą visiems žmonėms. Tokiu būdu T. Lagūnavičius įrodo, kad menininko vertę galima matuoti ne tik vieno kūrinio kaina, bet ir jo gebėjimu dalintis kūryba su plačia visuomene. Taigi, kiekvieno menininko kūrybos vertė nėra vien tik laikina šlovė, bet ir meninė išraiška, originalumas bei mastas.
