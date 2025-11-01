Tai legendinė asmenybė, kurio darbai ir kūriniai yra įrašyti Klaipėdos atmintyje, vizualiuose miesto prisiminimuose. Autoriaus 88 metai – du amžinybės, begalybės ir cikliškumo simboliai, išsilieję kaip jūra ir banguojantys. Nekasdienė Edvardo Malinausko paroda „O, jūra, motule“ kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius patirti menininko jūrą ir iš naujo pažinti jį kaip ypatingą asmenybę, paliekančią ryškų pėdsaką mieste.
Didžiojoje salėje – absoliučios stichijos patirtis – jūra, kuri yra tapusi svarbiausia E. Malinausko kūrybos tema ir branduoliu. Čia tvyro nenusakomas gaivalas, pažintas per ilgą stebėjimo, patyrimo ir tapymo kelionę. Jo tapyba – tai emocinė būsena, kurioje menininkas „garbina“ jūrą, o ne ją „piešia“. Autorius atmeta antraeiles detales, susikoncentruodamas ties epine vandens ir dangaus akistata. Čia regime jūros nuotaikų ir būsenų skalę, supriešinančią ekspresiją ir ramybę. Meistriškai nutapytos bangos kviečia pasinerti į laisvę, plaukti, pajausti tą turtą ir grožį, kurį turime, ko ir siekia kūrėjas.
Pirmojo aukšto parodinėje erdvėje jūros bangavimą keičia asmenybės gelmė ir nykstanti miesto atmintis. Ekspozicija imituoja asmeninio muziejaus ar spektaklio scenografiją. Šiame monospektaklyje tik vienas personažas – pats KŪRĖJAS Edvardas Malinauskas, kuris yra viso šio vyksmo epicentras. Per atrinktus, mažiau žinomus, kūrinius ir įvairiausius dailininko asmeninės erdvės artefaktus čia pristatomas Edvardas Malinauskas, menininkas, ne tik tapęs jūrą, bet ir kūręs miesto veidą.
Menininkas Edvardas Malinauskas buvo nulemtas Klaipėdai, jo tėvai susipažino tarpukario Klaipėdoje per Jūros šventę, o jis, pirmagimis, atėjo į pasaulį ne Klaipėdoje, o Radviliškyje tik dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių. Po karo Malinauskų šeima sugrįžoį Klaipėdą. Iš griuvėsių kylantis miestas tapo tikraisiais Edvardo namais. Ilgainiui su uostamiesčiu ir jūra užsimezgė ypatingas ryšys, kurio esmę pats dailininkas apibrėžia taip: „Su jūra aš suaugau, ji manyje“.
Kviečiame į parodos atidarymą š. m. lapkričio 14 d. 17.30 val. KKKC Parodų rūmuose. Pranešimas žiniasklaidai parengtas pagal Liudo Andrikio tekstą.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Parodos atidarymo metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Daugiau informacijos: www.kkkc.lt.
