Tomo Lagūnavičiaus pasaulio rekordas: daugiausiai paveikslų muziejuose ir galerijose

Šis rezultatas pasiektas ilgus metus nuosekliai kaupiant ir sisteminant duomenis apie kūrinių buvimo vietas įvairiose muziejinėse ir galerinėse institucijose Lietuvoje ir užsienyje. Pradžia – 2021 metais, kai pirmasis kūrinys papuolė į Pietų Korėjoje esantį Chang Kil- Hwan meno muziejų.
Kodėl tai reikšminga?
• Tai menininko įprasminimas. Jo darbai ne tik kuriami, bet ir saugomi, rodomi, įtraukiami į kultūros institucijų fondus. Tai reiškia, kad jie laikomi vertingais, reikšmingais ir vertais išlikti istorijoje.
• Skaičius 5 522 aiškiai lenkia daugelio žinomų XIX–XXI a. meistrų muziejuose fiksuojamus paveikslų kiekius pagal viešai prieinamus duomenis.
Palyginimui su viešai fiksuojamais klasikiniais muziejų rinkiniais:
1. T. Lagūnavičius: 5 522 muziejuose ir viešose galerijose inventorizuoti kūriniai (Nalšios muziejuje (Lietuva, Švenčionys), Rietavo Oginskio kultūros paveldo istorijos muziejuje (Lietuva, Rietavas), Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Lietuva, Joniškis), Kelmės krašto muziejuje (Lietuva, Kelmė), Zarasų krašto muziejuje (Lietuva, Zarasai), Biržų krašto muziejuje (Lietuva, Biržai), Farred Uduman Art Forum (Šri Lanka, Kolombas), Whitespace Gallery (JAV, Džordžija, Atlanta), Fine Arts Museum (Vietnamas, Hošiminas), Paks Gallery (Austrija, Viena), The ULPGC Art Gallery (Ispanija, Gran Kanarija), MOCAMAG Museum Austria (Austrija, Persenbeug-Gottsdorf), Fatma’s Gallery (Omanas, Muskatas), Mon Dieu Projects (JAV, Los Andželas), Wschodnia Gallery (Lenkija, Lodzė), Museum of Western and Eastern Art (Ukraina, Odesa), Cloud Gallery (Taivanas, Taipėjus), ITSLIQUID (Italija, Roma), Bonum Factum (Uzbekistanas, Taškentas), Chang Kil-Hwan Art Museum (Pietų Korėja, Gangningas) ir kt.).
2. Ivan Aivazovsky (1817–1900): muziejuje Aivazovsky National Art Gallery saugoma 417 paveikslų.
3. Pablo Picasso (1881–1973): muziejuose saugoma maždaug 340 paveikslų (297 Musée Picasso–Paris, taip pat dar 46 Barnes Foundation).
4. Peter Paul Rubens (1577–1640): muziejuose žinoma apie 300 (Prado Museum apie 90, Hermitage apie 50).
5. Claude Monet (1840–1926): muziejuose fiksuojama ne mažiau kaip 300 (vien Musée Marmottan Monet didžiausia vienoje vietoje).
6. Vincent van Gogh (1853–1890): muziejuose saugoma ne mažiau kaip 288 (Van Gogh Museum ne mažiau nei 200, taip pat dar 88 Kröller-Müller).
7. Pierre‑Auguste Renoir (1841–1919): muziejuose jų saugoma apie 262 (181 Barnes Foundation, taip pat dar 81 Musée d’Orsay).
8. Edgar Degas (1834–1917): muziejuose saugoma 250 (Musée d’Orsay apie 80, National Gallery of Art apie 60).
9. Francisco Goya (1746–1828): muziejuose saugoma 250 (Prado Museum apie 150, Museo Goya Zaragoza apie 50).
10. Paul Cézanne (1839–1906): muziejuose jų žinoma ne mažiau kaip 200 (pvz., Musée d’Orsay, MoMA).
11. Rembrandt van Rijn (1606–1669): muziejuose fiksuojama 200 (Rijksmuseum 22, Hermitage apie 20).
T. Lagūnavičiaus surinktų ir muziejuose bei galerijose eksponuojamų ir fonduose esamų 5 522 paveikslų skaičius – reikšmingas faktas, kuris išryškina tiek menininko kūrinių plačią sklaidą viešosiose kolekcijose, tiek kruopštų kūrybinį darbą bei institucijų bendradarbiavimą. Lyginant su tradiciškai minėtais XIX–XXI a. meistrais, kurių muziejuose fiksuojami paveikslų skaičiai dažniausiai siekia šimtus, Tomo rezultatai išsiskiria apimtimi ir sistemingumu.
