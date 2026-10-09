Tarptautinį pripažinimą pelnęs britų duetas „GBSR Duo“ sugrįžta į Lietuvą

Vienas ryškiausių Jungtinės Karalystės naujosios muzikos ansamblių, 2025 m. pelnęs prestižinį Karališkosios filharmonijos draugijos apdovanojimą, šįkart surengs du koncertus.
Spalio 11 d. Zapyškyje duetas kartu su lietuvių ansambliu „Twenty Fingers Duo“ pratęs tarptautinį projektą „Hyphen“, o spalio 13 d. Vilniuje, naujosios muzikos koncertų serijoje PLAYGROUND, pristatys naujausią britų kompozitoriaus Bryno Harrisono kūrinį „Five Transfigurations and Seven Litanies“. Vilniuje pirmą kartą pasaulyje bus atlikta visa 100 minučių trukmės kūrinio versija.
Spalio 11 d., sekmadienį, Senojoje Zapyškio bažnyčioje vykstančiame šiuolaikinės muzikos festivalyje „Garsų potvynis“ pianistė Siwan Rhys ir perkusininkas George’as Bartonas susitiks su lietuvių naujosios muzikos ansambliu „Twenty Fingers Duo“ – smuikininke Lora Kmieliauskaite ir violončelininku Arnu Kmieliausku. Muzikai pristatys bendrą programą „Hyphen“, kurios centre – specialiai šiems dviem duetams sukurtas kompozitoriaus Juliaus Aglinsko kūrinys „Synchronicity“, užsakytas LRT KLASIKOS iniciatyva, bei kitų lietuvių ir britų kompozitorių muzika.
Tarptautinis projektas „Hyphen“ gimė 2024 m. bendros „Twenty Fingers Duo“ ir „GBSR Duo“ kūrybinės rezidencijos metu. Nuo tada programa buvo pristatyta Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje, tarp jų – viename svarbiausių pasaulio šiuolaikinės muzikos festivalių „Huddersfield Contemporary Music Festival“, o jos įrašas skambėjo BBC Radio 3 eteryje. Šių metų koncertas Zapyškyje taps dar vienu šio bendradarbiavimo etapu, kartu įsiliedamas į „Twenty Fingers Duo“ dešimtmečio jubiliejui skirtą koncertų sezoną.
„Paskutinį kartą Lietuvoje lankėmės 2024-aisiais, kai kartu su Lora, Arnu ir kompozitoriais Juliumi Aglinsku bei Lawrence’u Dunnu intensyviai kūrėme ir repetavome du naujus kūrinius. Lietuvą ir Vilnių tiesiog įsimylėjome, todėl labai laukiame sugrįžimo. Bendradarbiavimas su „Twenty Fingers Duo“ mums yra nepaprastai prasmingas – kartu surengėme keletą įsimintiniausių koncertų savo karjeroje“, – pasakoja Siwan Rhys ir George’as Bartonas.
Po koncerto Zapyškyje „GBSR Duo“ keliaus į Vilnių, kur spalio 13 d. Sapiegų rūmuose, naujosios muzikos koncertų serijoje PLAYGROUND, pristatys naujausią britų kompozitoriaus Bryno Harrisono kūrinį „Five Transfigurations and Seven Litanies“ („Penkios transfigūracijos ir septynios litanijos“). Specialiai šiam fortepijono ir perkusijos duetui parašytas opusas – vienas didžiausios apimties darbų ansamblio repertuare.
„Labai laukiu „GBSR Duo“ sugrįžimo į Lietuvą. Bendradarbiavimas su Siwan ir George’u prieš dvejus metus man liko viena įsimintiniausių patirčių – tiek muzikine, tiek žmogiškąja prasme. Todėl labai gera vėl kartu lipti į sceną ir sugrįžti prie „Hyphen“ projekto. O kaip PLAYGROUND kuratoriui man dar smagiau, kad šįkart jų viešnagė tuo nesibaigs. Vilniuje duetas pristatys naujausią Bryno Harrisono kūrinį, o kartu atvyks ir pats kompozitorius. Tai reta proga ne tik išgirsti „GBSR Duo“ gyvai, bet ir susitikti su kūrėju, kurio muzika tą vakarą užpildys Sapiegų rūmų erdves“, – sako „Twenty Fingers Duo“ narys, PLAYGROUND kuratorius Arnas Kmieliauskas.
Brynas Harrisonas – vienas savičiausių šiuolaikinės britų muzikos kūrėjų, kurio muzikinė kalba formuojasi minimalistinės ir sudėtingos struktūrinės muzikos sandūroje. Jo kūryboje juntama Mortono Feldmano įtaka, tačiau kompozitorius plėtoja savitą garsinį pasaulį, kuriame pasikartojimas, subtilūs pokyčiai ir daugiasluoksnės struktūros tampa priemonėmis tyrinėti laiko, atminties ir klausymosi patirtis.
Naujajame 100 minučių trukmės opuse Harrisonas tęsia daugiau nei du dešimtmečius jo kūryboje plėtojamą laiko ir suvokimo tyrimą. Pasikartojantys, vos pastebimai kintantys garsų dariniai kuria tankias struktūras, kuriose ima keistis klausytojo laiko pojūtis, o riba tarp to, kas jau girdėta, ir to, kas skamba pirmą kartą, tampa vis sunkiau apčiuopiama.
„Bryno Harrisono muzikinis pasaulis atpažįstamas iš karto. Jo kūryba savita ir transformuojanti – tankūs, klaidinantys garsų labirintai keičia mūsų laiko ir atminties suvokimą, o jų intensyvumas kartais net trikdo. Praėjusį mėnesį atlikome dalį jo naujojo kūrinio „Five Transfigurations and Seven Litanies“ ir galime pasakyti, kad tai buvo vienas stipriausių ir neįprasčiausių koncertų mūsų karjeroje. Ši muzika – tarsi obsesyvus žvilgsnis į tą patį reiškinį iš daugybės skirtingų perspektyvų ir kartu viena įtempta, intensyvi kelionė. Labai džiaugiamės, kad būtent Lietuvoje, mums tokioje artimoje šalyje, galėsime pirmą kartą pristatyti visą šio kūrinio versiją“, – pasakoja „GBSR Duo“ muzikantai.
Prieš koncertą, 17 val., Sapiegų rūmuose vyks susitikimas su kompozitoriumi „Meet the Composer“. Bryną Harrisoną kalbins muzikologė Rasa Murauskaitė. 18 val. pagrindinėje rūmų menėje „GBSR Duo“ atliks „Five Transfigurations and Seven Litanies“.
„GBSR Duo“ viešnagę Lietuvoje ir koncertus prodiusuoja šiuolaikinės muzikos organizacija „Tarp tylos“.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, LATGA ir Vilniaus miesto savivaldybė.
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