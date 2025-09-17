Šv. Jeronimo premijos – vertėjams Tomai Gudelytei ir Adriano Cerri

T. Gudelytei premija skirta už „sklandžią ir jautrią vertimo raišką, atveriančią lietuvių skaitytojams geriausią italų literatūrą, už kultūrinės atminties spragų pildymą ir už vertėjos kaip kultūros ambasadorės veiklą“.
Kaip nurodo ministerija, T. Gudelytė verčia geriausių pastarųjų amžių italų rašytojų Curzio Malaparte (Kurco Malaparte), Primo Levi, Italo Calvino (Italo Kalvino), Mario Desiati (Mario Deziati), Ados D’Adamo (Ados Dadamo) ir kitų kūrinius bei jų ištraukas.
Laureatė taip pat rašo ir straipsnius apie italų literatūrą ir kultūrą, Italijos tarptautinę knygų mugę, Venecijos bienalę, ruošia interviu su rašytojais, vertėjais, iškiliais italų kultūros veikėjais, dalijasi įžvalgomis apie vertimą, italų literatūrą, kultūrą, dalyvauja knygų pristatymuose knygų mugėse, rengia kultūros komentarus.
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga T. Gudelytei yra skyrusi Dominyko Urbo premiją, Kultūros ministerija ją yra apdovanojusi premija už publicistiką.
Už knygos „Mergaitė su šautuvu“ vertimą ji yra apdovanota Neapolyje vykusio „Comic Con“ pagrindiniu prizu komiksų kategorijoje.
A. Cerri premija paskirta „už išskirtinę kalbinę ir estetinę pagavą verčiant lietuvių literatūros klasiką į italų kalbą, kultūrinę erudiciją ir įsipareigojimą aukščiausiems vertimo standartams“.
Lietuvių kalbos Pizos universitete išmokęs laureatas kūrinius lietuvių grožinę literatūrą į italų kalbą pradėjo versti prieš du dešimtmečius.
A. Cerri yra išvertęs šiuolaikinių autorių Giedros Radvilavičiūtės, Alvydo Šlepiko, Dainos Opolskaitės, Kotrynos Zylės ir kitų knygas. Taip pat yra pristatęs Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ vertimą.
Vertėjas yra apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu už lietuvių kalbos puoselėjimą, lietuvių literatūros sklaidą Italijoje ir reikšmingus baltistikos mokslinius darbus.
Šių metų premijos komisijoje dirbo Akvilina Cicėnaitė-Charles, Dainius Būrė, Paulius Garbačiauskas, Audra Kairienė, Rūta Lazauskaitė, Danutė Sirijos Giraitė, Laura Laurušaitė, Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Audinga Peluritytė-Tikuišienė, Rūta Lazauskaitė.
Kultūros ministerijos ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos skiriamos Šv. Jeronimo premijos laureatams bus įteiktos Tarptautinę vertėjų dieną, rugsėjo 30-ąją, ministerijoje.
Pernai Šv. Jeronimo premiją pelnė vertėjai Rimas Užgiris ir Vyturys Jarutis.
