2025-10-02 09:20
Pranešimas spaudai

Rugsėjo 30-ąją, minint Tarptautinę vertėjų dieną, įteiktos vertėjų globėjo Šv. Jeronimo premijos šių metų laureatams – už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą Tomai Gudelytei, už lietuvių literatūros vertimus – Adriano Cerri.

Literatūros vertėjams Tomai Gudelytei ir Adriano Cerri įteiktos Šv. Jeronimo premijos / G. Grigėnaitės nuotr.

T. Gudelytei Šv. Jeronimo premija skirta už sklandžią ir jautrią vertimo raišką, atveriančią lietuvių skaitytojui geriausią italų literatūrą, už kultūrinės atminties spragų pildymą ir už vertėjos kaip kultūros ambasadorės veiklą.

A. Cerri Šv. Jeronimo premija paskirta už išskirtinę kalbinę ir estetinę pagavą verčiant lietuvių literatūros klasiką į italų kalbą, kultūrinę erudiciją ir įsipareigojimą aukščiausiems vertimo standartams.

Šv. Jeronimo premijas Kultūros ministerija skiria kartu su Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.

