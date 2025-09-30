Lietuvos katalikų mokslo akademijoje bus įteiktos Šv. Jeronimo premijos

Apdovanojimai turėjo būti teikiami ministerijoje, tačiau kultūros bendruomenei protestuojant prieš „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus paskyrimą į ministrus, šventei pasirinkta kita vieta.
„Mes visiškai nenorime nieko bendro turėti su „Nemuno aušra“, kuri, mums atrodo, yra antisemitinė ir šiaip visais atžvilgiais nepriimtina. Tai kol jie yra ministerijoje, mūsų ministerijoje nebus“, – BNS sakė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Daiva Daugirdienė.
Anot jos, įteikimo ceremonijoje dalyvaus Kultūros ministerijos atstovė Rūta Lazauskaitė, tačiau šventėje „nepageidaujamas nei ministras, nei viceministrai“.
I. Adomavičiaus kandidatūrą kritikuoja ir daugiau kultūrininkų, spalio pradžioje jie rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Šiemet Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą skirta Tomai Gudelytei, o už lietuvių literatūros vertimus į užsienio kalbą įvertintas Adriano Cerri (Adrijanas Čeri).
Pernai Šv. Jeronimo premiją pelnė vertėjai Rimas Užgiris ir Vyturys Jarutis.
