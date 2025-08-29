 Prie Lietuvos kultūros tarybos prisijungia naujas administracijos direktorius

2025-08-29 11:56
Pranešimas spaudai

Rugsėjo 1-ąją Lietuvos kultūros taryba pasitinka stiprindama komandą – prisijungia naujasis administracijos direktorius kultūros ekspertas Albinas Vilčinskas. Jis pakeičia iki šiol šias pareigas ėjusią Rūtą Stepanovaitę.

 

Albinas Vilčinskas
Albinas Vilčinskas / V. Budrio nuotr.

„Lietuvos kultūros tarybą kuria asmenybės ir kiekvieno iš jų indėlis yra svarbus. Apjungdami tarybos narius, ekspertus ir komandą siekiame būti lanksti, atvira organizacija. Nuoširdžiai dėkoju Rūtai už jos nuoseklias pastangas prisidedant prie sklandžios ir skaidrios tarybos veiklos, už administracinių procesų stiprinimą, lyderystę plėtojant „Dizaino sparnų“ projektą ir svarbų darbą kuriant Kultūros ir meno projektų stebėsenos bei analizės sistemą“, – sakė Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė dr. Kristina Mažeikaitė.

Pasak jos, Albino Vilčinsko patirtis ir profesionalumas taps svarbia paspirtimi kuriant tarybos, kaip atviros, kompetentingos ir bendradarbiaujančios institucijos, veiklą bei stiprinant ryšius su partneriais: tiek kultūros politikos formuotojais ir įgyvendintojais, tiek kultūros bendruomene.

A. Vilčinskas yra ėjęs kultūros viceministro pareigas, vadovavęs Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriui, dirbęs Lietuvos etnografijos muziejuje, buvo Kauno apskrities Regioninės kultūros tarybos pirmininkas.

„Kuriant naujas galimybes, labiausiai tikiu atvirumo ir dialogo galia. Manau, kad tik visi kartu su kolegomis, taryba, kultūros ir meno bendruomene galime nuveikti dar daugiau, o savo sukauptomis kompetencijomis ir idėjomis galiu prisidėti prie komandos stiprėjimo. Ateinu su dideliu džiaugsmu, atvirumu ir noru augti kartu“, – teigė A. Vilčinskas.

Lietuvos kultūros taryboje šiuo metu dirba 34 darbuotojai, 2024 m. finansuota 1332 projektai ir 638 stipendijos, organizacijoms ir kūrėjams skirta 21,8 mln. eurų finansavimo.

