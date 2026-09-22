Premjeras: kultūros sektorius nebus podukros vietoje, ieškosime didesnio finansavimo

„Žinoma, kad kultūros sektoriaus mes tikrai neskriausim. Kultūros sektorius nebus podukros vietoje. Ir ieškosim sprendimų, kaip asignavimus arba biudžetą kitais metais padidinti“, – žurnalistams antradienį Kaune sakė M. Sinkevičius.
„Nėra nė vieno kabinete ministro, kuris norėtų, kad jo sektoriaus finansavimas sumažėtų. Jeigu atrasčiau tokį vieną, būtų nuostabu, bet tokio nė vieno nėra. Poreikiai yra skirtingi – nuo dešimčių milijonų iki šimtų milijonų“, – pažymėjo Vyriausybės vadovas.
Taip jis kalbėjo atvykęs į Kauno apskrities viešojoje Ąžuolyno bibliotekoje rengiamą Kultūros politikos forumą.
Kaip rašė BNS, pagal pernai Seimo patvirtintą 2026–2028 metų biudžeto įstatymą, kultūrai ir visuomenės informavimui 2026 metais numatyta 480,8 mln. eurų, 2027 metais – 473,9 mln. eurų, 2028 metais – 419,5 mln. eurų.
Kultūros ministras Lukas Alsys, BNS komentuodamas premjero pareiškimą dėl kultūros sektoriaus finansavimo, tai vadino „svarbia žinute“.
„Su premjeru esame jau ne kartą kalbėję ir aš iš jo esu išgirdęs poziciją, kad kultūrai biudžetas didės. Man tai yra svarbu kaip ministrui“, – sakė jis.
Tačiau L. Alsys pažymėjo, kad biudžeto derybos dėl kultūros sektoriaus finansavimo dar neįsibėgėjusios.
„Šią savaitę turėsiu pirmąjį susitikimą, pirmąjį raundą su ministru pirmininku ir Finansų ministerija, kur pagaliau garsiai išsakysiu ir įvardysiu lūkesčius, kokius aš matyčiau, ir kur yra pagrindinės mums reikalingos biudžeto vietos, kad sektorius ne tik optimizuotai veiktų, bet galėtų galvoti apie ateities perspektyvas“, – nurodė kultūros ministras.
Jis dėkojo kultūros sektoriui už tai, kad finansavimo poreikis yra „pamatuotas, suskaičiuotas su atitinkamais rodikliais, kiek ir ko mes galime pasiekti“.
„Tai nešu nemažus skaičius. Manyčiau, galėsiu juos įvardyti kelių artimiausių savaičių perspektyvoje, kai juos pateiksime, apsvarstysime kartu su ministru pirmininku“, – kalbėjo L. Alsys, išreiškęs tikėjimą, kad Vyriausybės vadovui pavyks įrodyti poreikį.
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