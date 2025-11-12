 Popiežius priėmė supermanekenę Campbell

Popiežius priėmė supermanekenę Campbell

2025-11-12 19:16
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Popiežius Leonas XIV trečiadienį per visuotinę audienciją šv. Petro aikštėje Vatikane priėmė supermanekenę Naomi Campbell. Pasak britų leidinio „Daily Mail“, gražuolė pontifikui įteikė „pikantišką“ dovaną.

55-erių modelis Katalikų bažnyčios vadovui padovanojo knygą pavadinimu „La Via Delle Spezie“ („Prieskonių kelias“), kurioje kalbama apie prieskonių vaidmenį mitybos istorijoje. Kodėl britė pasirinko būtent šią knygą, nežinoma.

N. Campbell vilkėjo juodą sijoną su švarku ir baltus marškinius ir avėjo aukštakulnius.

Popiežius šią savaitę priims ir daugiau pramogų pasaulio garsenybių. Savaitgalį jis Apaštališkuosiuose rūmuose turėtų susitikti su maždaug 30 Holivudo žvaigždžių, tarp jų –  su Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chrisu Pine‘u, Viggo Mortensenu, Alison Brie ir Dave‘u Franco. Pontifikas siekia „gilinti dialogą su kino pasauliu ir išsiaiškinti, kokias galimybes meninis kūrybiškumas siūlo Bažnyčios misijai ir žmogiškųjų vertybių skatinimui“, – nurodoma Vatikano pranešime.

 

 

Šiame straipsnyje:
popiežius Leonas XIV
Naomi Campbell
Vatikanas

