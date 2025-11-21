Zelenskis kreipėsi pagalbos į popiežių

Pasak „Ukrinform“, I. Vereščuk apie tai pranešė „Telegram“ tinkle.
„Aš perdaviau prezidento Volodymyro Zelensky laišką popiežiui Leonui XIV su prašymu sustiprinti Vatikano pastangas išlaisvinti ukrainiečius iš Rusijos nelaisvės ir grąžinti neteisėtai deportuotus ukrainiečių vaikus“, – sakė I. Vereščuk.
Pasak jos, Ukrainos pusė koordinuos bendradarbiavimą su Šv. Sostu per Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovą Andrijų Jermaką.
„Manome, kad Vatikanas gali tapti viena iš svarbiausių tarptautinių platformų, skirtų konsoliduoti humanitarines pastangas ukrainiečiams remti“, – sakė ji.
Kaip pranešė „Ukrinform“, per renginį „Ukrainos vaikai: ateitis karo metu ir po jo“ I. Vereščuk pabrėžė, kad ukrainiečių kaip tautos išlikimas ateityje priklauso nuo dabartinės valstybės politikos vaikų apsaugos srityje.