Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus

Tuo pačiu lankytojams bus pristatytas gatvės meno kūrinys – iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija.
„Norėjome sukurti erdvę, kurioje Siauruko istorija būtų ne tik pasakojama, bet matoma bei patiriama. Muziejus ir gatvės meno piešinys Siauruko depo teritorijoje papildo siaurojo geležinkelio istorijos pasakojimą, suteikia jam naujų formų ir leidžia lankytojams naujai pažvelgti į geležinkelio paveldą“, – teigė Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktorius Darius Liutikas.
Muziejuje pasakojama siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys. Jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka, keleiviai, traukiniai.
Anot Aukštaitijos siaurojo geležinkelio pranešimo, pagrindinė šio kūrinio idėja – vizualiai sujungti skirtingos architektūros Siauruko depo pastatus: baltų plytų priestatą ir solidžius raudonų plytų istorinius pastatus.
Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas XIX amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektu. 2003 metais dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais.
Dabar siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 kilometrų ilgio.
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