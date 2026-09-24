Paaiškėjo, kada bus atsisveikinama su mirusiu poetu ir vertėju Bukontu

Atsisveikinimas su velioniu vyks pirmadienį nuo 12 iki 20 val. ir antradienį nuo 9 iki 13 val. šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios šv. Mykolo koplyčioje.
Antradienį nuo 18 val. Bernardinų bažnyčioje taip pat vyks poezijos valanda A. Bukontui atminti.
Trečiadienį Bernardinų bažnyčioje 11 val. bus aukojamos šv. Mišios, po kurių urna su velionio palaikais bus išnešama.
A. Bukontas bus laidojamas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.
Kaip skelbta, poetas mirė po sunkios ligos, eidamas 86-us metus.
Po sunkios ligos, eidamas 86-us metus, mirė poetas, vertėjas Alfonsas Bukontas, pranešė
A. Bukontas gimė 1941 metų rugsėjo 11 dieną Dapšiuose, Židikų valsčiuje, Mažeikių rajone. 1964 m. Vilniaus universitete jis baigė lietuvių filologijos studijas, vėliau mokytojavo Trakų rajone Rūdiškėse, dirbo įvairiose redakcijose, redagavo žurnalus „Naujoji sąmonė“ ir „Indra“.
Pirmasis A. Bukonto poezijos rinkinys „Slenkančios kopos“ išėjo 1967 metais. Vėliau pasirodė eilėraščių knygos „Piešiniai ant vandens“, „Mėnulio takas“, „Penktas metų laikas“, „Pirštų atspaudai“, „Dapšių kelio žaltvykslės“. Poeto eilėraščiai išversti į anglų, vokiečių, ukrainiečių, moldavų, latvių, gruzinų, azerbaidžaniečių, rusų ir kitas kalbas.
A. Bukontas buvo žinomas ir kaip puikus vertėjas. Jis išvertė ir paskelbė Johanno Wolfgango Goethe’s, Rainerio Marijos Rilke’s, Konstanto Idelfonso Gałczyńskio, Tadeuszo Rózewicziaus, Moišės Kulbako, Avromo Suckeverio, Levo Karsavino ir kitų autorių poezijos bei senovės indų poemą „Bhagavadgyta“.
1979 m. A. Bukontui buvo įteikta Stasio Šimkaus pirmojo laipsnio premija už tekstą Algirdo Martinaičio kūriniui „Salve, Alma Mater“, 1993 m. – Povilo Gaučio premija už geriausią grožinės literatūros vertimą į lietuvių kalbą, o 2000 m. jis gavo Jotvingių premiją už eilėraščių rinktinę „Penktas metų laikas“, „Bhagavadgytos“, Levo Karsavino ir Moišės Kulbako poezijos vertimus.
2001 m. A. Bukontas taip pat pelnė „Poezijos pavasario“ prizą už poezijos vertimus į lietuvių kalbą, o 2018 m. buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
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