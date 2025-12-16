Mirė lietuvių tapytojas Ruseckas

Žinią apie tapytojo netektį portalui patvirtino galerininkė Eglė Mickutė.
V. Ruseckas gimė Jonavoje, vėliau savo gyvenimą praleido Kaune. Tapytojo darbai buvo eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio galerijose.
Po sunkios ligos mirė lietuvių tapytojas Virgis Ruseckas, rašo portalas LRT.lt.
