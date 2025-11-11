Bookerio literatūros premiją laimėjo vengrų kilmės britų rašytojas Szalay

D. Szalay aplenkė penkis kitus į trumpąjį sąrašą patekusius autorius, įskaitant indų rašytoją Kiran Desai, laimėjusią 2006 m., ir britą Andrew Millerį. Jis atsiims 50 tūkst. svarų sterlingų (65 500 JAV dolerių) premiją per ceremoniją Londone.
Anksčiau D. Szalay buvo įtrauktas į prestižinio literatūros apdovanojimo trumpąjį sąrašą 2016 m. už savo kūrinį „All That Man Is“.
Šeštasis jo romanas „Kūnas“ – dar vienas nepataikaujantis vyriškumo tyrinėjimas, lakoniška kalba aprašantis vengro protagonisto kelią nuo karinės tarnybos gimtojoje šalyje iki darbo turtuoliams Londone. Jo kankinantis gyvenimas apima romanus su vyresnėmis moterimis ir kovas Irake.
Penki vertinimo komisijos nariai išnagrinėjo 135 knygas ir išrinko vieną geriausią grožinės literatūros kūrinį, parašytą anglų kalba ir išleistą Jungtinėje Karalystėje arba Airijoje nuo 2024 m. spalio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 dienos.
Pasak vertinimo komisijos pirmininko Roddy Doyle'o, vienas iš šešių atrinktų kūrinių visą laiką dominavo pokalbiuose. Jis pavadino „Kūną“ unikaliu ir nepaprastu romanu.
„Mes niekada nebuvome skaitę nieko panašaus. Daugeliu atžvilgių tai niūri knyga, bet ją skaityti malonu“, – sakė rašytojas ir 1993 m. Bookerio premijos laureatas R. Doyle'as.
Vertinimo komisijoje taip pat buvo serialo „Seksas ir miestas“ aktorė Sarah Jessica Parker, rašytojos Ayobami Adebayo ir Kiley Reid, taip pat kritikas ir rašytojas Chrisas Poweris.
D. Szalay yra sakęs, kad žinojo, jog nori parašyti knygą, kuri prasidėtų Vengrijoje, baigtųsi Anglijoje ir nagrinėtų šiuolaikinei Europai būdingus „kultūrinius ir ekonominius skirtumus“.
Monrealyje, Kanadoje, gimęs K. Szalay užaugo Londone, dabar gyvena Vienoje. Jis yra šešių grožinės literatūros kūrinių autorius.
