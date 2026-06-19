Medijų rėmimo fondas finansuos visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms stiprinančius projektus

Kaip teigiama išplatintame pranešime, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują Visuomenės atsparumo programą. Jai 2026 metais iš Krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 tūkst. eurų.
„Informacinis saugumas šiandien yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis. Todėl svarbu šviesti visuomenę svarbiomis saugumo temomis, padėti žmonėms geriau suprasti kylančias grėsmes ir stiprinti atsparumą dezinformacijai“, – teigė ministrė.
„Pritaikant horizontalųjį bendradarbiavimo modelį su Krašto apsaugos ministerija ir Medijų rėmimo fondu, sukurta nauja programa suteiks papildomų galimybių kurti aktualų ir kokybišką žurnalistinį turinį visuotinės gynybos ir nacionalinio saugumo temomis ir jo sklaidą nacionalinėje, regioninėje, tautinių mažumų ir išeivijos žiniasklaidoje“, – akcentavo V. Aleknavičienė.
Pasak ministerijos, naujajai programai skirtos lėšos iš esmės atkuria Medijų rėmimo fondo finansavimo apimtį, kuri ankstesniais metais buvo sumažėjusi mažėjant kultūros sričiai skiriamiems valstybės biudžeto asignavimams.
Anot jos, tai sudarys papildomų galimybių finansuoti kokybišką žurnalistiką, regioninės ir tautinių mažumų žiniasklaidos projektus bei stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms: paskatins daugiau kokybiškų žurnalistinių tyrimų, analitinių publikacijų, edukacinio ir aiškinamojo turinio nacionalinio saugumo, pilietinio atsparumo, dezinformacijos atpažinimo ir kitomis visuomenei aktualiomis temomis.
BNS rašė, jog pernai gruodį priimtame valstybės biudžete Medijų rėmimo fondo biudžetas buvo sumažintas 555 tūkst. eurų, iki 9,9 mln. eurų. 2025 metų Medijų rėmimo fondo biudžete buvo numatyti papildomi 4 mln. eurų kompensacijoms žiniasklaidai dėl prarastų reklamos pajamų.
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